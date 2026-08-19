Відтепер мобілізація в Україні стане кардинально іншою: Хмара приголомшив гучною заявою

Україна працює над комплексним рішенням щодо подальшої мобілізації, яке має враховувати не лише потребу армії в особовому складі, а й умови служби, підготовку військових та забезпечення підрозділів. Про це заявив новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара під час виступу у Верховній Раді.

Міністр оборони України Євгеній Хмара. Фото: 24Канал

За словами очільника Міноборони, спочатку необхідно визначити, у якому стані перебуває військо та що потрібно для його ефективного комплектування. Йдеться, зокрема, про способи набору особового складу, екіпірування, навчання, забезпечення зброєю та відновлення підрозділів після бойових дій.

Хмара наголосив, що лише після цього можна переходити безпосередньо до формування плану мобілізації. Причому він має бути тісно пов'язаний із загальною стратегією ведення війни.

"По мобілізації має бути ухвалене комплексне рішення", — заявив міністр.

Він зазначив, що відповідні напрацювання нині обговорюються разом із головнокомандувачем ЗСУ та Генеральним штабом. Після завершення роботи план мають представити президенту України.

Окремо Хмара наголосив на необхідності змінити підхід до ставлення до військовослужбовців. За його словами, життя і здоров'я захисників мають залишатися безумовним пріоритетом, а сучасні технології повинні допомагати зменшувати ризики для військових.

Міністр також підкреслив значення мотивації. На його думку, військовослужбовець має отримувати якісну підготовку, відчувати повагу та розуміти, що правила служби є справедливими.

Ще одним стратегічним напрямом Хмара назвав розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Нарощування власного виробництва озброєнь, за його словами, є основою обороноздатності України не лише сьогодні, а й у перспективі.

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