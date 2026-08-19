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Теперь мобилизация в Украине станет кардинально другой: Облако ошеломил громким заявлением

Новый министр обороны заявил, что решение о мобилизации должно учитывать состояние войска, подготовку военных, вооружение и условия службы

19 августа 2026, 15:30
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Клименко Елена

Украина работает над комплексным решением по дальнейшей мобилизации, которое должно учитывать не только потребность армии в личном составе, но и условия службы, подготовку военных и обеспечение подразделений. Об этом заявил новый министр обороны Евгений Хмара во время выступления в Верховной Раде.

Теперь мобилизация в Украине станет кардинально другой: Облако ошеломил громким заявлением

Министр обороны Украины Евгений Хмара. Фото: 24Канал

По словам главы Минобороны, сначала необходимо определить, в каком состоянии находится войско и что нужно для его эффективного комплектования. Речь идет, в частности, о способах набора личного состава, экипировке, обучении, обеспечении оружием и восстановлении подразделений после боевых действий.

Облако подчеркнул, что только после этого можно переходить непосредственно к формированию плана мобилизации. Причем, он должен быть тесно связан с общей стратегией ведения войны.

"По мобилизации должно быть принято комплексное решение", — заявил министр.

Он отметил, что соответствующие наработки сейчас обсуждаются вместе с главнокомандующим ВСУ и Генеральным штабом. После завершения работы план должен быть представлен президенту Украины.  

Отдельно Хмара отметил необходимость изменить подход к отношению к военнослужащим. По его словам, жизнь и здоровье защитников должны оставаться безусловным приоритетом, а современные технологии должны помогать сокращать риски для военных.  

Министр также подчеркнул значение мотивации. По его мнению, военнослужащий должен получать качественную подготовку, чувствовать уважение и понимать, что правила службы справедливы.

Еще одним стратегическим направлением Хмара назвал развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Наращивание собственного производства вооружений является основой обороноспособности Украины не только сегодня, но и в перспективе.

Портал "Комментарии" уже писал, что видеообращение бывшего министра обороны Михаила Федорова с критикой украинской власти и призывом искать механизм для проведения выборов может стать началом нового этапа политического противостояния. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий.



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