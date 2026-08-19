Кремль жестко накроет Украину сотнями опасных ракет: на Западе удивили особой оговоркой

Россия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине с привлечением стратегической авиации. По предварительным оценкам, во время следующей атаки оккупанты могут использовать бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а общее количество ракет может составить около 100.

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По информации разведки США, в течение 19 августа шесть российских самолетов Ту-95МС передислоцировались ближе к украинской территории. Кроме того, Москва потенциально может задействовать еще два-три борта Ту-160. Это может свидетельствовать о подготовке к масштабному применению ракетного вооружения.

Отдельную опасность представляет возможное использование баллистических ракет. По прогнозу, их количество при ударе может составить около 30-35 единиц. В таком случае особое внимание потребует Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская и Одесская области.

В то же время, под угрозой остается вся территория Украины. Российские войска могут пытаться бить по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуре, логистическим узлам и складам.

Для западных областей потенциальной угрозой остаются крылатые ракеты Х-101 и "Калибр". Подобную схему Россия уже использовала во время предыдущих массированных атак, комбинируя разные типы ракет для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия активно совершенствует ударные беспилотники, в частности переходит к применению реактивных версий "Шахедов". Такие дроны сложнее перехватывать из-за более высокой скорости, однако они обладают существенной уязвимостью: реактивный двигатель потребляет значительно больше топлива, поэтому на больших дистанциях беспилотник вынужден снижать темп полета. Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал украинский авиатор Геннадий Хазан.