Страшные взрывы, массированные попадания и много раненых: кафиры нанесли зверский удар по Житомиру.

Днем 19 августа российские войска нанесли удар по Житомиру баражирующими боеприпасами "Бандероль". Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о движении воздушных целей этого типа в направлении города с севера.

Фото: из открытых источников

Воздушная тревога в Житомире и районе была объявлена около 15:34. Вскоре местные мониторинговые каналы сообщили о нескольких "Бандеролях", направлявшихся в город. Приблизительно в 15:49 в Житомире прозвучала серия взрывов. После этого, по предварительным данным, в направлении региона продолжили двигаться новые воздушные цели.

Информацию об атаке подтвердил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, российские войска применили дроны для удара по зданию главного управления полиции в Житомире.

"Сегодня, 19 августа, Житомир атаковали российские боражирующие боеприпасы "Бандероль"", — сообщил Бунечко.

На месте попадания сразу приступили к работе подразделения ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и другие специальные службы. Спасатели проводят необходимые работы, а медики оказывают помощь пострадавшим.

Предварительно местные мониторинговые ресурсы сообщали о значительном количестве раненых, однако официальная информация о числе пострадавших в момент публикации уточнялась. Так же власти пока не сообщали окончательные данные о погибших.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине с привлечением стратегической авиации. По предварительным оценкам, во время следующей атаки оккупанты могут использовать бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а общее количество ракет может составить около 100.