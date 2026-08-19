logo

BTC/USD

64991

ETH/USD

1931.2

USD/UAH

44.7

EUR/UAH

51.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Страшные взрывы, массированные попадания и много раненых: кафиры нанесли зверский удар по Житомиру.
commentss НОВОСТИ Все новости

Страшные взрывы, массированные попадания и много раненых: кафиры нанесли зверский удар по Житомиру.

Российские баражирующие боеприпасы попали по зданию главного управления полиции, на месте работают спасатели и медики

19 августа 2026, 16:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Днем 19 августа российские войска нанесли удар по Житомиру баражирующими боеприпасами "Бандероль". Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о движении воздушных целей этого типа в направлении города с севера.

Страшные взрывы, массированные попадания и много раненых: кафиры нанесли зверский удар по Житомиру.

Фото: из открытых источников

Воздушная тревога в Житомире и районе была объявлена около 15:34. Вскоре местные мониторинговые каналы сообщили о нескольких "Бандеролях", направлявшихся в город. Приблизительно в 15:49 в Житомире прозвучала серия взрывов. После этого, по предварительным данным, в направлении региона продолжили двигаться новые воздушные цели.

Информацию об атаке подтвердил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, российские войска применили дроны для удара по зданию главного управления полиции в Житомире.  

"Сегодня, 19 августа, Житомир атаковали российские боражирующие боеприпасы "Бандероль"", — сообщил Бунечко.

На месте попадания сразу приступили к работе подразделения ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и другие специальные службы. Спасатели проводят необходимые работы, а медики оказывают помощь пострадавшим.

Предварительно местные мониторинговые ресурсы сообщали о значительном количестве раненых, однако официальная информация о числе пострадавших в момент публикации уточнялась. Так же власти пока не сообщали окончательные данные о погибших.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине с привлечением стратегической авиации. По предварительным оценкам, во время следующей атаки оккупанты могут использовать бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а общее количество ракет может составить около 100.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости