Появились новые детали: в МВД назвали имена полицейских, убитых ударом РФ по Житомиру

Российская атака по Житомиру 19 августа унесла жизни двух сотрудников полиции. В МВД назвали имена погибших: 32-летнего капитана Артема Зубчука и 39-летней подполковницы Юлии Евдокимовой. Число пострадавших, по последним данным, превысило 40 человек.

Артем Зубчук и Юлия Евдокимова погибли во время удара по Житомиру

Кто погиб во время удара по полиции в Житомире

Артем Зубчук был старшим оперуполномоченным Управления стратегических расследований в Житомирской области. Ему было 32 года.

Юлия Евдокимова, 39 лет, работала помощницей начальника Главного управления Национальной полиции Житомирской области.

Как сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, российские войска нанесли двойной прямой удар по зданию областного управления полиции. В момент атаки там находились не только правоохранители, но и гражданские посетители. После объявления воздушной тревоги большинство людей успело спуститься к укрытию, однако спасти всех не удалось.

В результате российского удара по Житомиру пострадали более 40 человек. Раненым оказали медицинскую помощь, а на месте попадания продолжились аварийно-спасательные работы. Ранее сообщалось, по меньшей мере, о 20 пострадавших, однако впоследствии эта цифра выросла. В здании ГУНП после попадания возник пожар, были повреждены крыша и четвертый этаж. По сообщениям местных властей, 20 августа в Житомире объявили днем траура по погибшим.

Выговский назвал атаку продолжением российской тактики ударов по обеспечивающим безопасность и помогающим гражданским. По его словам, полицейские, спасатели, служебный транспорт и помещения соответствующих служб становятся целями российских атак не только вблизи фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Житомире после удара РФ уничтожен завод Кромберг энд Шуберт.