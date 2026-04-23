З’явилася реакція ТЦК на скандальне відео, де чоловік боровся з військовим на даху будинку

У Волинській області розгорівся скандал після появи в мережі відео, на якому чоловік бореться з представником територіального центру комплектування на даху приватного будинку. Інцидент стався 23 квітня у селі Струмівка поблизу Луцька. Після поширення кадрів Волинський обласний ТЦК надав офіційне пояснення ситуації.

Скандальне відео, де скинули чоловіка з даху будинку на Волині

На записі, який поширився у мережі видно, як чоловік перебуває на даху будинку, а згодом між ним і військовослужбовцем виникає сутичка. У результаті обоє падають униз. Після цього кілька працівників ТЦК виводять чоловіка з подвір’я.

У ТЦК заявили, що подія сталася під час спільних заходів із оповіщення населення за участі поліції. За офіційною версією ТЦК, водій автомобіля, помітивши групу перевірки, почав уникати контакту, не виконав вимогу про зупинку, покинув авто та забіг на приватну територію. Після цього чоловік піднявся на дах будинку. У ТЦК стверджують, що він просив допомоги через страх висоти, однак відмовлявся спускатися.

"Для безпечного спуску йому було надано драбину, яку він підняв на дах, однак близько 10 хвилин не користувався нею. Під час спроби допомогти йому спуститися військовослужбовець піднявся на дах, де між ними виникла штовханина, внаслідок чого обоє впали", — йдеться в заяві ТЦК.

Волинський обласний ТЦК додав, що чоловік нібито свідомо тікав від перевірки, оскільки перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Після інциденту його доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. За твердженням центру комплектування, серйозних тілесних ушкоджень чоловік не зазнав.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лубінець назвав ще 4 області з критичними порушеннями з боку ТЦК: де ситуація найгостріша.

Також "Коментарі" писали, що в Луцьку чоловік з палицею раптово "одужав" після розмови з ТЦК.