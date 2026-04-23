Появилась реакция ТЦК на скандальное видео, где мужчина боролся с военным на крыше дома

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Волынской области разгорелся скагдал после появления в сети видео, где мужчина борется с представителем территориального центра комплектования на крыше частного дома. Инцидент произошел 23 апреля в селе Струмовка вблизи Луцка. После распространения кадров Волынский областной ТЦК предоставил официальное объяснение ситуации.
На распространившейся в сети записи видно, как мужчина находится на крыше дома, а впоследствии между ним и военнослужащим возникает схватка. В результате оба падают вниз. После этого несколько работников ТЦК выводят мужчину со двора.
В ТЦК заявили, что событие произошло во время совместных мер по уведомлению населения с участием полиции. По официальной версии ТЦК, водитель автомобиля, заметив группу проверки, стал избегать контакта, не выполнил требование об остановке, покинул авто и забежал на частную территорию. После этого мужчина поднялся на крышу дома. В ТЦК утверждают, что он просил помощи из-за страха высоты, однако отказывался спускаться.
Волынский областной ТЦК добавил, что мужчина якобы сознательно убегал от проверки, поскольку находился в розыске за нарушение правил военного учета. После инцидента его доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. По утверждению центра комплектования, серьезные телесные повреждения мужчина не получил.
