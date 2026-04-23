Появилась реакция ТЦК на скандальное видео, где мужчина боролся с военным на крыше дома

В Волынской области разгорелся скагдал после появления в сети видео, где мужчина борется с представителем территориального центра комплектования на крыше частного дома. Инцидент произошел 23 апреля в селе Струмовка вблизи Луцка. После распространения кадров Волынский областной ТЦК предоставил официальное объяснение ситуации.

Скандальное видео, где сбросили мужчину с крыши дома на Волыни

На распространившейся в сети записи видно, как мужчина находится на крыше дома, а впоследствии между ним и военнослужащим возникает схватка. В результате оба падают вниз. После этого несколько работников ТЦК выводят мужчину со двора.

В ТЦК заявили, что событие произошло во время совместных мер по уведомлению населения с участием полиции. По официальной версии ТЦК, водитель автомобиля, заметив группу проверки, стал избегать контакта, не выполнил требование об остановке, покинул авто и забежал на частную территорию. После этого мужчина поднялся на крышу дома. В ТЦК утверждают, что он просил помощи из-за страха высоты, однако отказывался спускаться.

"Для безопасного спуска ему была предоставлена стремянка, которую он поднял на крышу, однако около 10 минут не пользовался ею. При попытке помочь ему спуститься военнослужащий поднялся на крышу, где между ними возникла толкотня, в результате чего оба упали", — говорится в заявлении ТЦК.

Волынский областной ТЦК добавил, что мужчина якобы сознательно убегал от проверки, поскольку находился в розыске за нарушение правил военного учета. После инцидента его доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. По утверждению центра комплектования, серьезные телесные повреждения мужчина не получил.

