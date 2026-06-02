З’явилася перша реакція ООН на удари Росії по Україні: що сказали

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале різко засудив чергову хвилю масованих російських ударів по українських містах, зокрема по Києву, Дніпру та Харкову. Внаслідок атак загинули та отримали поранення цивільні, зруйновано житлові будинки, лікарні та об’єкти інфраструктури.

Матіас Шмале. Фото: ООН

Заява Матіаса Шмале була оприлюднена в день атаки РФ 2 червня на сайті Управління ООН з координації гуманітарних справ. У ній наголошується, що початок літа в Україні супроводжується вже третьою за останні три тижні масштабною хвилею обстрілів. За словами Шмале, атаки Росії призвели до нових жертв серед мирного населення, включно з дітьми.

"Перші дні літа в Україні відзначені черговим масштабним масованим наступом Збройних сил Російської Федерації на Київ, Дніпро та Харків – вже третім за останні три тижні. Повідомляється про загибель кількох мирних жителів, а десятки інших, зокрема кілька дітей, отримали поранення. Будинки, лікарні та магазини були зруйновані або пошкоджені", — йдеться в заяві гуманітарного координатора в Україні.

Представник ООН підкреслив, що цивільне населення фактично позбавлене безпечного простору: люди змушені проводити ночі в укриттях, реагуючи на постійні повітряні тривоги та вибухи. Особливо вразливими залишаються діти, для яких війна стає хронічним джерелом стресу та психологічної травми.

Шмале також наголосив на необхідності дотримання міжнародного гуманітарного права, яке зобов’язує сторони конфлікту захищати цивільних та інфраструктуру.

"Дотримання міжнародного гуманітарного права означає вживання всіх заходів для захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури, включаючи лікарні та житлові будинки. Провокаційна риторика та ескалація нападів Російської Федерації повинні припинитися, що прокладе шлях до справедливого миру", — додав Шмале.

Після удару Росії по Києву кількість постраждалих зросла до 79 осіб, шестеро людей загинули. У Дніпрі внаслідок російського удару загинуло 12 людей.

