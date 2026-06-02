logo

BTC/USD

68689

ETH/USD

1971.99

USD/UAH

44.34

EUR/UAH

51.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Появилась первая реакция ООН на удары России по Украине: что сказали
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась первая реакция ООН на удары России по Украине: что сказали

В ООН отреагировали на волну масштабных российских ударов по Днепру, Киеву и Харькову.

2 июня 2026, 16:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале резко осудил очередную волну массированных российских ударов по украинским городам, в частности, по Киеву, Днепру и Харькову. В результате атак погибли и получили ранения гражданские, разрушены жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры.

Появилась первая реакция ООН на удары России по Украине: что сказали

Матиас Шмале. Фото: ООН

Заявление Матиаса Шмале было обнародовано в день атаки РФ 2 июня на сайте Управления ООН по координации гуманитарных дел. В нем отмечается, что начало лета в Украине сопровождается уже третьей за последние три недели масштабной волной обстрелов. По словам Шмале, атаки России привели к новым жертвам среди мирного населения, включая детей.

"Первые дни лета в Украине отмечены очередным масштабным массированным наступлением Вооруженных сил Российской Федерации на Киев, Днепр и Харьков – уже третьей за последние три недели. Сообщается о гибели нескольких мирных жителей, а десятки других, в том числе несколько детей, получили ранения. Дома, больницы и магазины были разрушены или повреждены", — говорится в заявлении.

Представитель ООН подчеркнул, что гражданское население фактически лишено безопасного пространства: люди вынуждены проводить ночи в укрытиях, реагируя на постоянные воздушные тревоги и взрывы. Особенно уязвимыми остаются дети, для которых война становится хроническим источником стресса и психологической травмы.

Шмале также отметил необходимость соблюдения международного гуманитарного права, которое обязывает стороны конфликта защищать гражданскую и инфраструктуру.

"Соблюдение международного гуманитарного права означает принятие всех мер по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая больницы и жилые дома. Провокационная риторика и эскалация нападений Российской Федерации должны прекратиться, что проложит путь к справедливому миру", — добавил Шмале.

После удара России по Киеву количество пострадавших возросло до 79 человек, шесть человек погибли. В Днепре в результате российского удара погибли 12 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Запада на массированную атаку России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны РФ цинично отреагировали на атаку по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraine.un.org/en/316550-summer-begins-civilians-bear-devastating-cost-war
Теги:

Новости

Все новости