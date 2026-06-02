Появилась первая реакция ООН на удары России по Украине: что сказали

Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале резко осудил очередную волну массированных российских ударов по украинским городам, в частности, по Киеву, Днепру и Харькову. В результате атак погибли и получили ранения гражданские, разрушены жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры.

Матиас Шмале. Фото: ООН

Заявление Матиаса Шмале было обнародовано в день атаки РФ 2 июня на сайте Управления ООН по координации гуманитарных дел. В нем отмечается, что начало лета в Украине сопровождается уже третьей за последние три недели масштабной волной обстрелов. По словам Шмале, атаки России привели к новым жертвам среди мирного населения, включая детей.

"Первые дни лета в Украине отмечены очередным масштабным массированным наступлением Вооруженных сил Российской Федерации на Киев, Днепр и Харьков – уже третьей за последние три недели. Сообщается о гибели нескольких мирных жителей, а десятки других, в том числе несколько детей, получили ранения. Дома, больницы и магазины были разрушены или повреждены", — говорится в заявлении.

Представитель ООН подчеркнул, что гражданское население фактически лишено безопасного пространства: люди вынуждены проводить ночи в укрытиях, реагируя на постоянные воздушные тревоги и взрывы. Особенно уязвимыми остаются дети, для которых война становится хроническим источником стресса и психологической травмы.

Шмале также отметил необходимость соблюдения международного гуманитарного права, которое обязывает стороны конфликта защищать гражданскую и инфраструктуру.

"Соблюдение международного гуманитарного права означает принятие всех мер по защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры, включая больницы и жилые дома. Провокационная риторика и эскалация нападений Российской Федерации должны прекратиться, что проложит путь к справедливому миру", — добавил Шмале.

После удара России по Киеву количество пострадавших возросло до 79 человек, шесть человек погибли. В Днепре в результате российского удара погибли 12 человек.

