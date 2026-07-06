З'явилася перша реакція ЄС на удари Росії по Києву: що готують для РФ

Європейський Союз відреагував на масовану російську атаку по Києву в ніч на 6 липня, під час якої Росія застосувала сотні безпілотників і ракет, зокрема балістичних. Європейські лідери засудили удари по цивільній інфраструктурі, закликали посилити військову підтримку України та прискорити запровадження нових санкцій проти Кремля.

Урсула фон дер Ляєн. Фото з відкритих джерел

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нічний обстріл вкотре довів нагальну потребу України у сучасних системах протиповітряної оборони. За її словами, питання посилення української ППО стане одним із ключових під час саміту НАТО в Анкарі.

"Минулої ночі російський режим знову сліпо атакував цивільних з повітря, використавши понад 400 дронів і ракет для удару по столиці. Ми продовжимо нарощувати тиск, доки Росія не припинить криваву бійню", — заявила фон дер Ляєн

Вона також нагадала, що минулого тижня ЄС виділив перші 4 млрд євро в межах програми кредитування на 90 млрд євро для зміцнення української оборони, а також повідомила про підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії.

Президентка Парламентської асамблеї Ради Європи Петра Байр назвала навмисні удари по цивільних грубим порушенням міжнародного права. Вона закликала європейські країни допомогти Україні захистити населення та забезпечити притягнення винних до відповідальності.

"Росія вкотре завдала удару по столиці України Києву, лише за кілька днів після попередніх смертоносних атак. Навмисне націлювання на цивільне населення не є проявом сили – це лише поглиблює страждання та підриває повагу до міжнародного права", – написала Байр у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна також заявив, що Путін не змінить своєї політики щодо України без постійного міжнародного тиску.

"Лише постійний тиск може змінити розрахунки Кремля. Більше політичного тиску, більше економічного тиску та більше військової підтримки України. Росія повинна зрозуміти, що її стратегія провалилася і що відповідальності не уникнути", – зазначив Цахкна

За останніми даними, внаслідок російської атаки на Київ загинули щонайменше 11 людей, ще 46 отримали поранення. Рятувальні роботи на місцях ударів тривають.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву.

Також "Коментарі" писали про реакцію ЄС на удар РФ по Києву 2 липня.