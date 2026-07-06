З'явилася перша реакція ЄС на удари Росії по Києву: що готують для РФ

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Slava Kot
Європейський Союз відреагував на масовану російську атаку по Києву в ніч на 6 липня, під час якої Росія застосувала сотні безпілотників і ракет, зокрема балістичних. Європейські лідери засудили удари по цивільній інфраструктурі, закликали посилити військову підтримку України та прискорити запровадження нових санкцій проти Кремля.
Урсула фон дер Ляєн. Фото з відкритих джерел
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нічний обстріл вкотре довів нагальну потребу України у сучасних системах протиповітряної оборони. За її словами, питання посилення української ППО стане одним із ключових під час саміту НАТО в Анкарі.
Вона також нагадала, що минулого тижня ЄС виділив перші 4 млрд євро в межах програми кредитування на 90 млрд євро для зміцнення української оборони, а також повідомила про підготовку 21-го пакета санкцій проти Росії.
Президентка Парламентської асамблеї Ради Європи Петра Байр назвала навмисні удари по цивільних грубим порушенням міжнародного права. Вона закликала європейські країни допомогти Україні захистити населення та забезпечити притягнення винних до відповідальності.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна також заявив, що Путін не змінить своєї політики щодо України без постійного міжнародного тиску.
За останніми даними, внаслідок російської атаки на Київ загинули щонайменше 11 людей, ще 46 отримали поранення. Рятувальні роботи на місцях ударів тривають.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міноборони РФ цинічно відреагувало на удари по Києву.
Також "Коментарі" писали про реакцію ЄС на удар РФ по Києву 2 липня.