Появилась первая реакция ЕС на удары России по Киеву: что готовят для РФ

Европейский Союз отреагировал на массированную российскую атаку по Киеву в ночь на 6 июля, во время которой Россия применила сотни беспилотников и ракет, в том числе баллистических. Европейские лидеры осудили удары по гражданской инфраструктуре, призвали усилить военную поддержку Украины и ускорить введение новых санкций против Кремля.

Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ночной обстрел в очередной раз доказал настоятельную потребность Украины в современных системах противовоздушной обороны. По ее словам, вопрос усиления украинской ПВО станет одним из ключевых во время саммита НАТО в Анкаре.

"Минувшей ночью российский режим снова слепо атаковал гражданских с воздуха, использовав более 400 дронов и ракет для удара по столице. Мы продолжим наращивать давление, пока Россия не прекратит кровавую бойню", — заявила фон дер Ляен

Она также напомнила, что на прошлой неделе ЕС выделил первые 4 млрд. евро в рамках программы кредитования на 90 млрд. евро для укрепления украинской обороны, а также сообщила о подготовке 21-го пакета санкций против России.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Петра Байр назвала умышленные удары по гражданским грубым нарушениям международного права. Она призвала европейские страны помочь Украине защитить население и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

"Россия в очередной раз нанесла удар по столице Украины Киеву, всего через несколько дней после предыдущих смертоносных атак. Умышленное нацеливание на гражданское население не является проявлением силы — это лишь усугубляет страдания и подрывает уважение к международному праву", — написала Байр в соцсети Х.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также заявил, что Путин не изменит свою политику в отношении Украины без постоянного международного давления.

"Только постоянное давление может изменить расчеты Кремля. Больше политического давления, больше экономического давления и больше военной поддержки Украины. Россия должна понять, что ее стратегия провалилась и что ответственности не избежать", – отметил Цахкна

По последним данным, в результате российской атаки на Киев погибли по меньшей мере 11 человек, еще 46 получили ранения. Спасательные работы на местах ударов продолжаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ цинично отреагировало на удары по Киеву.

Также "Комментарии" писали о реакции ЕС на удар РФ по Киеву 2 июля.