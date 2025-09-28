З’явилася перша реакція ЄС на масовану атаку Росії по Україні

У Європейському Союзі відреагували на масований обстріл України з боку Росії в ніч на 28 вересня, коли під ударами дронів та ракет постраждало мирне населення Києва, зокрема загинула 12-річна дівчинка. Політики та урядовці ЄС назвали атаку жорстоким актом терору та закликали до посилення санкцій проти Росії.

Наслідки російських обстрілів по Україні. Фото з відкритих джерел

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що напад Росії після Генеральної Асамблеї ООН розкриває брехливі наративи Москви і демонструє справжнє обличчя агресора. Стубб закликав ЄС ухвалити наступний пакет санкцій і продовжувати тиск на військову машину Росії.

"Вночі Росія здійснила масований обстріл Києва… серед загиблих є дитина та медичні працівники. Цей жорстокий напад після тижня Генеральної Асамблеї ООН викриває хибні наративи Росії про війну та знову показує світові справжнє обличчя агресора.", — написав Стуб у соцмережі Х та закликав ввести нові санкції проти РФ.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав атаку Росії навмисною ескалацією, спрямованою на терор мирного населення та спробу приховати стагнацію Росії на фронті.

"Слухати промови Лаврова нічого не варте. Нічого доброго та правдивого з його вуст не виходить. Росія засипала Україну ракетами та безпілотниками, демонструючи таким чином своє справжнє – терористичне – обличчя", — відреагував Будріс.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс наголосив, що лише посилення військової підтримки України дозволить протистояти агресії.

"Протягом місяців Україна пропонує негайне припинення вогню. Путін відповідає лише агресією та терором. Тепер ще один масований напад на Київ. Тільки за допомогою більшої військової сили та більшого тиску можливий мир проти Росії", — заявив Брекелманс

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський додав, що дії Путіна демонструють прагнення до терору, а не до миру, і наголосив на важливості забезпечення України боєприпасами для оборони Європи.

"Більше ніж місяць тому після Аляски стало зрозуміло: Путін хоче терору, а не миру. Сьогодні ввечері він знову завдав удару по Києву — сотні безпілотників, загинули мирні жителі, включаючи 12-річну дівчинку. Питання нашої безпеки вирішуються в Україні", — написав Ліпавський у соцмережі Х.

