З’явилася перша реакція ЄС на масовану атаку Росії по Україні

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Європейському Союзі відреагували на масований обстріл України з боку Росії в ніч на 28 вересня, коли під ударами дронів та ракет постраждало мирне населення Києва, зокрема загинула 12-річна дівчинка. Політики та урядовці ЄС назвали атаку жорстоким актом терору та закликали до посилення санкцій проти Росії.
Наслідки російських обстрілів по Україні. Фото з відкритих джерел
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що напад Росії після Генеральної Асамблеї ООН розкриває брехливі наративи Москви і демонструє справжнє обличчя агресора. Стубб закликав ЄС ухвалити наступний пакет санкцій і продовжувати тиск на військову машину Росії.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс назвав атаку Росії навмисною ескалацією, спрямованою на терор мирного населення та спробу приховати стагнацію Росії на фронті.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс наголосив, що лише посилення військової підтримки України дозволить протистояти агресії.
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський додав, що дії Путіна демонструють прагнення до терору, а не до миру, і наголосив на важливості забезпечення України боєприпасами для оборони Європи.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії цинічно виправдали масований удар по цивільних об’єктах в Україні.
Також "Коментарі" писали про реакцію Зеленського на удар РФ по Україні.