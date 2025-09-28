У Росії цинічно виправдали масований удар по цивільних об’єктах в Україні

Рубрики
Slava Kot
Росія вкотре намагається представити масовану атаку по українських містах як "удари по військових об’єктах". Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч проти 28 вересня російські війська нібито завдали "високоточних ударів" по підприємствах оборонно-промислового комплексу та інфраструктурі військових аеродромів.
Наслідки удару по Україні. Фото з відкритих джерел
Міноборони Росії відреагувало на масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по Україні в ніч на 28 вересня. У російському відомстві заявили, що всі заплановані цілі були "успішно вражені".
Попри заяви про "точкові удари", російські ракети та дрони знову вдарили по цивільних об’єктах. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у Києві загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, яку засипало уламками бетонної плити. У Національному інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт після влучання в будівлю. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по житловій забудові. У столиці пошкоджені багатоповерхівки та інші цивільні споруди.
За словами президента Володимира Зеленського, Росія атакувала Україну 48 ракетами та майже 600 дронами-камікадзе. Основними напрямками ударів стали Київ і область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина та Одещина. Серед зруйнованих та пошкоджених об’єктів були житлові будинки, завод автомобільної гуми, підприємство з виробництва хліба та інша цивільна інфраструктура.
