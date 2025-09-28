У Росії цинічно виправдали масований удар по цивільних об’єктах в Україні

Росія вкотре намагається представити масовану атаку по українських містах як "удари по військових об’єктах". Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч проти 28 вересня російські війська нібито завдали "високоточних ударів" по підприємствах оборонно-промислового комплексу та інфраструктурі військових аеродромів.

Наслідки удару по Україні. Фото з відкритих джерел

Міноборони Росії відреагувало на масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по Україні в ніч на 28 вересня. У російському відомстві заявили, що всі заплановані цілі були "успішно вражені".

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності по підприємствах військово-промислового комплексу України, які використовуються на користь ЗСУ, а також інфраструктурі військових аеродромів. Цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені", — йдеться в заяві міноборони РФ.

Попри заяви про "точкові удари", російські ракети та дрони знову вдарили по цивільних об’єктах. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у Києві загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, яку засипало уламками бетонної плити. У Національному інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт після влучання в будівлю. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по житловій забудові. У столиці пошкоджені багатоповерхівки та інші цивільні споруди.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія атакувала Україну 48 ракетами та майже 600 дронами-камікадзе. Основними напрямками ударів стали Київ і область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина та Одещина. Серед зруйнованих та пошкоджених об’єктів були житлові будинки, завод автомобільної гуми, підприємство з виробництва хліба та інша цивільна інфраструктура.

