В России цинично оправдали массированный удар по гражданским объектам в Украине

Россия в очередной раз пытается представить массированную атаку по украинским городам как "удары по военным объектам". Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 28 сентября российские войска якобы нанесли "высокоточные удары" по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и инфраструктуре военных аэродромов.

Последствия удара по Украине. Фото из открытых источников

Минобороны России отреагировало на массированную комбинированную атаку дронами и ракетами по Украине в ночь на 28 сентября. В российском ведомстве заявили, что все запланированные цели были "успешно поражены".

"Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые используются в пользу ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", — говорится в заявлении минобороны РФ.

Несмотря на заявления о "точечных ударах", российские ракеты и дроны снова ударили по гражданским объектам. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, в Киеве погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка, засыпанная обломками бетонной плиты. В Национальном институте кардиологии погибли медсестра и пациент после попадания в здание. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по жилой застройке. В столице повреждены многоэтажки и другие гражданские постройки.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия атаковала Украину 48 ракетами и около 600 дронами-камикадзе. Основными направлениями ударов стали Киев и область, Запорожье, Хмельницкая область, Сумщина и Одесщина. Среди разрушенных и поврежденных объектов жилые дома, завод автомобильной резины, предприятие по производству хлеба и другая гражданская инфраструктура.

