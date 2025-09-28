Появилась первая реакция ЕС на массированную атаку России по Украине

Рубрики
В Европейском Союзе отреагировали на массированный обстрел Украины со стороны России в ночь на 28 сентября, когда под ударами дронов и ракет пострадало мирное население Киева, в том числе погибла 12-летняя девочка. Политики и чиновники ЕС назвали атаку жестоким актом террора и призвали к ужесточению санкций против России.
Последствия российских обстрелов в Украине. Фото из открытых источников
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нападение России после Генеральной Ассамблеи ООН раскрывает лживые нарративы Москвы и демонстрирует подлинное лицо агрессора. Стубб призвал ЕС принять следующий пакет санкций и продолжать давление на военную машину России.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал атаку России умышленной эскалацией, направленной на террор мирного населения и попытку скрыть стагнацию России на фронте.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс подчеркнул, что только усиление военной поддержки Украины позволит противостоять агрессии.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский добавил, что действия Путина демонстрируют стремление к террору, а не к миру, и отметил важность обеспечения Украины боеприпасами для обороны Европы.
