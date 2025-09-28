logo

BTC/USD

109669

ETH/USD

4013.59

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Появилась первая реакция ЕС на массированную атаку России по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась первая реакция ЕС на массированную атаку России по Украине

Европейские лидеры резко отреагировали на массированный обстрел Украины Россией 28 сентября, призвав к санкциям и усилению военной поддержки Украины.

28 сентября 2025, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Европейском Союзе отреагировали на массированный обстрел Украины со стороны России в ночь на 28 сентября, когда под ударами дронов и ракет пострадало мирное население Киева, в том числе погибла 12-летняя девочка. Политики и чиновники ЕС назвали атаку жестоким актом террора и призвали к ужесточению санкций против России.

Появилась первая реакция ЕС на массированную атаку России по Украине

Последствия российских обстрелов в Украине. Фото из открытых источников

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нападение России после Генеральной Ассамблеи ООН раскрывает лживые нарративы Москвы и демонстрирует подлинное лицо агрессора. Стубб призвал ЕС принять следующий пакет санкций и продолжать давление на военную машину России.

"Ночью Россия осуществила массированный обстрел Киева… среди погибших есть ребенок и медицинские работники. Это жестокое нападение после недели Генеральной Ассамблеи ООН разоблачает ложные нарративы России о войне и вновь показывает миру настоящее лицо агрессора", — написал Стубб в соцсети Х и призвал ввести новые санкции против РФ.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал атаку России умышленной эскалацией, направленной на террор мирного населения и попытку скрыть стагнацию России на фронте.

"Слушать речи Лаврова ничего не стоит. Ничего хорошего и правдивого из его уст не выходит. Россия засыпала Украину ракетами и беспилотниками, демонстрируя таким образом свое настоящее — террористическое лицо", — отреагировал Будрис.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс подчеркнул, что только усиление военной поддержки Украины позволит противостоять агрессии.

"В течение месяцев Украина предлагает немедленное прекращение огня. Путин отвечает лишь агрессией и террором. Теперь еще одно массированное нападение на Киев. Только с помощью большей военной силы и большего давления возможен мир против России", — заявил Брекелманс.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский добавил, что действия Путина демонстрируют стремление к террору, а не к миру, и отметил важность обеспечения Украины боеприпасами для обороны Европы.

"Более месяца назад после Аляски стало понятно: Путин хочет террора, а не мира. Сегодня вечером он снова нанес удар по Киеву — сотни беспилотников, погибли мирные жители, включая 12-летнюю девочку. Вопросы нашей безопасности решаются в Украине", — написал Липавский в соцсети Х.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России цинично оправдали массированный удар по гражданским объектам в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Зеленского на удар РФ по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости