Появилась первая реакция ЕС на массированную атаку России по Украине

В Европейском Союзе отреагировали на массированный обстрел Украины со стороны России в ночь на 28 сентября, когда под ударами дронов и ракет пострадало мирное население Киева, в том числе погибла 12-летняя девочка. Политики и чиновники ЕС назвали атаку жестоким актом террора и призвали к ужесточению санкций против России.

Последствия российских обстрелов в Украине. Фото из открытых источников

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нападение России после Генеральной Ассамблеи ООН раскрывает лживые нарративы Москвы и демонстрирует подлинное лицо агрессора. Стубб призвал ЕС принять следующий пакет санкций и продолжать давление на военную машину России.

"Ночью Россия осуществила массированный обстрел Киева… среди погибших есть ребенок и медицинские работники. Это жестокое нападение после недели Генеральной Ассамблеи ООН разоблачает ложные нарративы России о войне и вновь показывает миру настоящее лицо агрессора", — написал Стубб в соцсети Х и призвал ввести новые санкции против РФ.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал атаку России умышленной эскалацией, направленной на террор мирного населения и попытку скрыть стагнацию России на фронте.

"Слушать речи Лаврова ничего не стоит. Ничего хорошего и правдивого из его уст не выходит. Россия засыпала Украину ракетами и беспилотниками, демонстрируя таким образом свое настоящее — террористическое лицо", — отреагировал Будрис.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс подчеркнул, что только усиление военной поддержки Украины позволит противостоять агрессии.

"В течение месяцев Украина предлагает немедленное прекращение огня. Путин отвечает лишь агрессией и террором. Теперь еще одно массированное нападение на Киев. Только с помощью большей военной силы и большего давления возможен мир против России", — заявил Брекелманс.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский добавил, что действия Путина демонстрируют стремление к террору, а не к миру, и отметил важность обеспечения Украины боеприпасами для обороны Европы.

"Более месяца назад после Аляски стало понятно: Путин хочет террора, а не мира. Сегодня вечером он снова нанес удар по Киеву — сотни беспилотников, погибли мирные жители, включая 12-летнюю девочку. Вопросы нашей безопасности решаются в Украине", — написал Липавский в соцсети Х.

