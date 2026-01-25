З'явилася нова інформація про переговори України та РФ в Абу-Дабі

24 січня в Абу-Дабі відбувся раунд переговорів щодо війни в Україні, який виявився ширшим, ніж повідомлялося раніше. За даними Axios з посиланням на американських та українських посадовців, поряд із тристоронніми контактами України, США та Росії пройшли й прямі двосторонні зустрічі Києва і Москви без участі американської сторони.

Переговори України та РФ в Абу-Дабі. Фото з відкритих джерел

За словами українських чиновників, в Абу-Дабі американські посередники організували окремі спільні консультації з делегаціями України та РФ, а також забезпечили прямий діалог між українськими та російськими переговірниками в окремій кімнаті. Представники США в цей час переміщалися між залами, координуючи роботу переговорних груп.

Американські посадовці підтвердили, що за два дні сторони обговорили весь спектр ключових питань: територіальні вимоги Росії щодо Донбасу, суперечку навколо Запорізької атомної електростанції, а також можливі кроки з деескалації, які мали б засвідчити реальне завершення війни та запобігти її відновленню.

"Обговорювалося все. Ніхто з жодної зі сторін не був збентежений дискусіями. Ми не залишили жодного питання поза обговоренням і не мусили нікого підштовхувати. Ми бачили велику повагу в залі, бо вони дійсно шукали рішення", – сказав американський чиновник.

Як вказує співрозмовник Axios, наприкінці другого дня всі три делегації зібралися на спільний обід. За його словами, у якийсь момент "вони виглядали майже як друзі і я відчував надію".

Водночас українська сторона застерігає від передчасних висновків. За словами одного з посадовців, попри "значний прогрес", досі незрозуміло, чи готовий Володимир Путін реально закінчити війну і надати своїм переговірникам повноваження для укладення угоди.

У Вашингтоні ж називають зустріч в Абу-Дабі важливим кроком до наступного етапу. Американські чиновники не виключають, що за умови подальшого прогресу сторони можуть наблизитися до особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Наступний раунд переговорів РФ та України за участю США має відбутися 1 лютого.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на переговорах України та РФ в ОАЕ Москва заговорила про припинення вогню.

Також "Коментарі" писали, що в США назвали можливу дату кінця війни в Україні.