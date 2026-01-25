Появилась новая информация о переговорах Украины и РФ в Абу-Даби

24 января в Абу-Даби состоялся раунд переговоров по войне в Украине, который оказался шире, чем сообщалось ранее. По данным Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников, наряду с трехсторонними контактами Украины, США и России прошли прямые двусторонние встречи Киева и Москвы без участия американской стороны.

Переговоры Украины и РФ в Абу-Даби. Фото из открытых источников

По словам украинских чиновников, в Абу-Даби американские посредники организовали отдельные совместные консультации с делегациями Украины и РФ, а также обеспечили прямой диалог между украинскими и российскими переговорщиками в отдельной комнате. Представители США в это время перемещались между залами, координируя работу переговорных групп.

Американские чиновники подтвердили, что за два дня стороны обсудили весь спектр ключевых вопросов: территориальные требования России по Донбассу, спор вокруг Запорожской атомной электростанции, а также возможные шаги по деэскалации, которые должны бы засвидетельствовать реальное завершение войны и предотвратить ее возобновление.

"Обсуждалось все. Никто ни с одной из сторон не был обеспокоен дискуссиями. Мы не оставили ни одного вопроса вне обсуждения и не должны никого подталкивать. Мы видели большое уважение в зале, потому что они действительно искали решения", – сказал американский чиновник.

Как указывает собеседник Axios, в конце второго дня все три делегации собрались на совместный обед. По его словам, в какой-то момент "они выглядели почти как друзья и я испытывал надежду".

В то же время, украинская сторона предостерегает от преждевременных выводов. По словам одного из должностных лиц, несмотря на "значительный прогресс", до сих пор неясно, готов ли Владимир Путин реально закончить войну и предоставить своим переговорщикам полномочия по заключению соглашения.

В Вашингтоне же называют встречу в Абу-Даби важным шагом к следующему этапу. Американские чиновники не исключают, что при дальнейшем прогрессе стороны могут приблизиться к личной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Следующий раунд переговоров РФ и Украины с участием США должен пройти 1 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на переговорах Украины и РФ в ОАЭ Москва заговорила о прекращении огня.

Также "Комментарии" писали, что в США назвали возможную дату конца войны в Украине.