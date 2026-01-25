logo_ukra

РФ змінила тон: на переговорах в ОАЕ заговорили про припинення вогню

Переговори в ОАЕ принесли перші зрушення у воєнному блоці — сторони змогли просунутися в питаннях припинення вогню та контролю за бойовими діями

25 січня 2026, 00:31
На переговорах, що відбуваються в Обʼєднаних Арабських Еміратах, зафіксовано певний прогрес у обговоренні воєнного блоку питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, обізнане з перебігом консультацій.

РФ змінила тон: на переговорах в ОАЕ заговорили про припинення вогню

Переговори в ОАЕ про мир в Україні

За словами співрозмовника, переговори фактично проходять у двох паралельних форматах — окремо щодо політичних та окремо щодо воєнних аспектів. Представники Росії, як зазначається, дотримуються звичної для себе тактики: на початковому етапі діють жорстко й агресивно, а згодом переходять до більш конструктивної манери. Поточний раунд, за оцінкою джерела, відрізнявся саме більш спокійним і предметним тоном.

Водночас у політичній частині суттєвого прориву досягти не вдалося. Україна наполягає, що територіальні питання можуть обговорюватися лише з урахуванням щонайменше нинішньої лінії зіткнення. Російська сторона, зі свого боку, продовжує вимагати виведення українських військ із неокупованих районів Донецької області, що залишається неприйнятним для Києва.

Натомість у межах воєнної підгрупи сторони змогли просунутися вперед. Обговорювалися можливі параметри розведення сил, механізми моніторингу припинення бойових дій та режиму тиші, а також ідея створення спільного центру з контролю та координації припинення вогню. Окремо порушувалося питання про те, які саме країни можуть бути залучені до такого формату.

Джерело підкреслює, що саме воєнний трек наразі виглядає найбільш перспективним, хоча остаточних рішень чи домовленостей ще не ухвалено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Максим Жорін різко розкритикував спроби розглядати Донбас як головну або єдину ціль росії у війні проти України, наголосивши, що така логіка є не лише помилковою, а й відверто шкідливою для суспільного сприйняття війни.



Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news
