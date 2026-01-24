logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Жорін розкрив дійсні цілі рф: і це не Донбас
commentss НОВИНИ Всі новини

Жорін розкрив дійсні цілі рф: і це не Донбас

Максим Жорін заявив, що зведення війни лише до питання Донбасу є небезпечною ілюзією, яка спотворює реальну мету російської агресії

24 січня 2026, 18:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Максим Жорін різко розкритикував спроби розглядати Донбас як головну або єдину ціль росії у війні проти України, наголосивши, що така логіка є не лише помилковою, а й відверто шкідливою для суспільного сприйняття війни.

Жорін розкрив дійсні цілі рф: і це не Донбас

Жорін про військові цілі рф

За його словами, справжня мета кремля значно ширша й радикальніша — йдеться не про контроль над окремими регіонами, а про повне знищення України як держави, стирання української ідентичності та недопущення існування самостійної нації. Окупація Донбасу чи будь-яких інших територій, підкреслює Жорін, є лише проміжним етапом на цьому шляху, а не кінцевою ціллю.

Він зазначає, що росія діє послідовно і системно, не змінюючи своєї стратегії. На тимчасово окупованих територіях, за його словами, відбувається цілеспрямоване винищення всього українського: знищується мова, переписується історія, нав’язується пропаганда та формується викривлене уявлення про минуле й сучасність. Це, наголошує Жорін, не ситуативна політика конкретної влади, а глибоко вкорінена ідеологія, що формувалася століттями і не зникне сама по собі.

Командир також застеріг від ілюзії, що поступки у вигляді відмови від Донбасу можуть зупинити війну. На його переконання, такий крок не принесе миру й не змінить намірів ворога, а лише додасть Україні ганьби та послабить її позиції. росію це не зупинить і не заспокоїть, оскільки її цілі залишаться незмінними.

Жорін підкреслив, що будь-які спроби "замирення" через територіальні поступки є стратегічною помилкою, яка ігнорує справжню природу цієї війни та лише наближає нові етапи агресії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що командир угруповання СБС "Мадяр" оприлюднив перелік стратегічних пріоритетів на 2026 рік, які, за його словами, мають стати критичними для всієї системи ведення війни в Україні. Йдеться не про окремі тактичні рішення, а про зміну логіки управління, планування і відповідальності в Силах оборони.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5957
Теги:

Новини

Всі новини