Жорін розкрив дійсні цілі рф: і це не Донбас

Максим Жорін різко розкритикував спроби розглядати Донбас як головну або єдину ціль росії у війні проти України, наголосивши, що така логіка є не лише помилковою, а й відверто шкідливою для суспільного сприйняття війни.

Жорін про військові цілі рф

За його словами, справжня мета кремля значно ширша й радикальніша — йдеться не про контроль над окремими регіонами, а про повне знищення України як держави, стирання української ідентичності та недопущення існування самостійної нації. Окупація Донбасу чи будь-яких інших територій, підкреслює Жорін, є лише проміжним етапом на цьому шляху, а не кінцевою ціллю.

Він зазначає, що росія діє послідовно і системно, не змінюючи своєї стратегії. На тимчасово окупованих територіях, за його словами, відбувається цілеспрямоване винищення всього українського: знищується мова, переписується історія, нав’язується пропаганда та формується викривлене уявлення про минуле й сучасність. Це, наголошує Жорін, не ситуативна політика конкретної влади, а глибоко вкорінена ідеологія, що формувалася століттями і не зникне сама по собі.

Командир також застеріг від ілюзії, що поступки у вигляді відмови від Донбасу можуть зупинити війну. На його переконання, такий крок не принесе миру й не змінить намірів ворога, а лише додасть Україні ганьби та послабить її позиції. росію це не зупинить і не заспокоїть, оскільки її цілі залишаться незмінними.

Жорін підкреслив, що будь-які спроби "замирення" через територіальні поступки є стратегічною помилкою, яка ігнорує справжню природу цієї війни та лише наближає нові етапи агресії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к омандир угруповання СБС "Мадяр" оприлюднив перелік стратегічних пріоритетів на 2026 рік, які, за його словами, мають стати критичними для всієї системи ведення війни в Україні. Йдеться не про окремі тактичні рішення, а про зміну логіки управління, планування і відповідальності в Силах оборони.