Жорин раскрыл действительные цели России: и это не Донбасс

Максим Жорин резко раскритиковал попытки рассматривать Донбасс как главную или единственную цель россии в войне против Украины, подчеркнув, что такая логика не только ошибочна, но и откровенно вредна для общественного восприятия войны.

Жорин про военные цели рф

По его словам, настоящая цель кремля значительно шире и радикальнее — речь идет не о контроле над отдельными регионами, а о полном уничтожении Украины как государства, истирании украинской идентичности и недопущении существования самостоятельной нации. Оккупация Донбасса или других территорий, подчеркивает Жорин, является лишь промежуточным этапом на этом пути, а не конечной целью.

Он отмечает, что Россия действует последовательно и системно, не меняя своей стратегии. На временно оккупированных территориях, по его словам, происходит целенаправленное истребление всего украинского: уничтожается речь, переписывается история, навязывается пропаганда и формируется искаженное представление о прошлом и настоящем. Это, отмечает Жорин, не ситуативная политика конкретной власти, а глубоко укоренившаяся идеология, которая формировалась веками и не исчезнет сама по себе.

Командир также предостерег от иллюзии, что уступки посредством отказа от Донбасса могут остановить войну. По его убеждению, такой шаг не принесет миру и не изменит намерений врага, а лишь придаст Украине позор и ослабит ее позиции. россия это не остановит и не успокоит, поскольку ее цели останутся неизменными.

Жорин подчеркнул, что любые попытки "замирения" через территориальные уступки являются стратегической ошибкой, которая игнорирует настоящую природу этой войны и приближает только новые этапы агрессии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что командир группировки СБС "Мадяр" обнародовал перечень стратегических приоритетов на 2026 год, которые, по его словам, должны стать критическими для всей системы ведения войны в Украине. Речь идет не об отдельных тактических решениях, а об изменении логики управления, планирования и ответственности в Силах обороны.