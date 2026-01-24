logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Мадяр поділився планами та змінами на 2026 рік
commentss НОВИНИ Всі новини

Мадяр поділився планами та змінами на 2026 рік

Командир СБС «Мадяр» публічно окреслив ключові цілі на 2026 рік, які мають радикально змінити управління дроновою війною та ефективність Сил оборони України

24 січня 2026, 18:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Командир угруповання СБС "Мадяр" оприлюднив перелік стратегічних пріоритетів на 2026 рік, які, за його словами, мають стати критичними для всієї системи ведення війни в Україні. Йдеться не про окремі тактичні рішення, а про зміну логіки управління, планування і відповідальності в Силах оборони.

Мадяр поділився планами та змінами на 2026 рік

Мадяр про цілі у війні на 2026 рік

Ключовою метою Мадяр називає впровадження єдиної цифрової системи управління всіма дроновими операціями ЗСУ. Прототип такої системи вже працює в СБС з моменту створення угруповання у червні 2025 року і, за оцінкою командира, суттєво підвищив ефективність бойової роботи. Саме цей пункт став першим, який офіційно запускається на загальновійськовому рівні — старт системи Mission Control 23 січня оголосив Михайло Федоров, міністр оборони України.

Окремо Мадяр наголосив на унікальному показнику, досягнутому в грудні 2025 року: дронами Сил оборони було знищено або уражено стільки ж військовослужбовців противника, скільки РФ мобілізувала за цей період. Завдання на 2026 рік — утримати та масштабувати цей баланс, зробивши його стабільним елементом війни.

Ще один стратегічний напрям — збільшення частки СБС у структурі Сил оборони з нинішніх 2,2% до щонайменше 5%, що, за оцінкою командира, є критично необхідним. Це дозволить зімкнути так звану "лінію дронів" уздовж усієї лінії фронту довжиною близько 1200 км — у тактичній, оперативній та стратегічній глибині.

Серед інших пріоритетів:

• автоматизоване планування реальних потреб підрозділів;

• скорочення або перепрофілювання зайвих посад за результатами аналізу;

• оперативна аналітика бойових даних і швидке реагування на зміни ситуації;

• чітке визначення зон відповідальності та персоналізація рішень;

• унеможливлення викривлення інформації про реальний стан на фронті.

Мадяр окремо підкреслив, що в підрозділах СБС уже запроваджена система збору даних, де відсутня оперативна брехня: фіксуються не лише успішні удари, а й неуспішні або нерезультативні вильоти. Саме це, за його словами, і дає можливість реально аналізувати війну, а не будувати ілюзії.

Командир також визнав, що частина запланованих змін — зокрема уніфікація засобів і перепрофілювання ресурсів — викличе спротив і "гвалт", однак вважає це неминучим етапом для підвищення ефективності.

Загалом перелік цілей на 2026 рік складається з 18 пунктів. Частина з них уже перебуває на стадії реалізації, інші — мають прикладний характер і не можуть бути оприлюднені з міркувань безпеки.

Мадяр підсумував, що ключем до результату є постійний облік, аналіз і доступ до оперативної інформації від кожного екіпажу, без винятків. Саме це, на його думку, і визначає ефективність сучасної дронової війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розглядається Сполученими Штатами як одна з ключових фігур України на майбутніх тристоронніх переговорах, які відбуваються в Абу-Дабі. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела, близькі до американських військових і розвідувальних структур.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/robert_magyar/1894
Теги:

Новини

Всі новини