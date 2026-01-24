Мадяр поділився планами та змінами на 2026 рік

Командир угруповання СБС "Мадяр" оприлюднив перелік стратегічних пріоритетів на 2026 рік, які, за його словами, мають стати критичними для всієї системи ведення війни в Україні. Йдеться не про окремі тактичні рішення, а про зміну логіки управління, планування і відповідальності в Силах оборони.

Мадяр про цілі у війні на 2026 рік

Ключовою метою Мадяр називає впровадження єдиної цифрової системи управління всіма дроновими операціями ЗСУ. Прототип такої системи вже працює в СБС з моменту створення угруповання у червні 2025 року і, за оцінкою командира, суттєво підвищив ефективність бойової роботи. Саме цей пункт став першим, який офіційно запускається на загальновійськовому рівні — старт системи Mission Control 23 січня оголосив Михайло Федоров, міністр оборони України.

Окремо Мадяр наголосив на унікальному показнику, досягнутому в грудні 2025 року: дронами Сил оборони було знищено або уражено стільки ж військовослужбовців противника, скільки РФ мобілізувала за цей період. Завдання на 2026 рік — утримати та масштабувати цей баланс, зробивши його стабільним елементом війни.

Ще один стратегічний напрям — збільшення частки СБС у структурі Сил оборони з нинішніх 2,2% до щонайменше 5%, що, за оцінкою командира, є критично необхідним. Це дозволить зімкнути так звану "лінію дронів" уздовж усієї лінії фронту довжиною близько 1200 км — у тактичній, оперативній та стратегічній глибині.

Серед інших пріоритетів:

• автоматизоване планування реальних потреб підрозділів;

• скорочення або перепрофілювання зайвих посад за результатами аналізу;

• оперативна аналітика бойових даних і швидке реагування на зміни ситуації;

• чітке визначення зон відповідальності та персоналізація рішень;

• унеможливлення викривлення інформації про реальний стан на фронті.

Мадяр окремо підкреслив, що в підрозділах СБС уже запроваджена система збору даних, де відсутня оперативна брехня: фіксуються не лише успішні удари, а й неуспішні або нерезультативні вильоти. Саме це, за його словами, і дає можливість реально аналізувати війну, а не будувати ілюзії.



Командир також визнав, що частина запланованих змін — зокрема уніфікація засобів і перепрофілювання ресурсів — викличе спротив і "гвалт", однак вважає це неминучим етапом для підвищення ефективності.



Загалом перелік цілей на 2026 рік складається з 18 пунктів. Частина з них уже перебуває на стадії реалізації, інші — мають прикладний характер і не можуть бути оприлюднені з міркувань безпеки.



Мадяр підсумував, що ключем до результату є постійний облік, аналіз і доступ до оперативної інформації від кожного екіпажу, без винятків. Саме це, на його думку, і визначає ефективність сучасної дронової війни.



