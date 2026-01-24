Кого США вважають українським козирем: його роль змінює гру

Рубрики
Ткачова Марія
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розглядається Сполученими Штатами як одна з ключових фігур України на майбутніх тристоронніх переговорах, які відбуваються в Абу-Дабі. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела, близькі до американських військових і розвідувальних структур.
Кирило Буданов
За словами співрозмовників видання, присутність Буданова на переговорах сприймається у Вашингтоні вкрай позитивно. Американські військові та розвідники вважають його професіоналом, який має реальний вплив і користується довірою.
Джерело Sky News зазначає, що Буданов є фактично єдиним представником української влади, якого у США сприймають без скепсису. Саме він, на думку американської сторони, здатен говорити мовою безпеки, ризиків і реальних можливостей, а не лише політичних заяв.
Кореспондентка Sky News Саллі Локвуд звертає увагу, що нинішня зустріч у Абу-Дабі суттєво відрізняється від попередніх раундів перемовин, які не дали результату. За її словами, сама атмосфера переговорів інша — жодна зі сторін не прибула б до столиці ОАЕ без попереднього розуміння можливих компромісів.
У виданні наголошують, що участь Буданова може стати фактором, який додасть перемовинам практичного змісту. У США вважають, що без реальних пропозицій і готовності до обговорення болючих питань така зустріч просто не відбулася б.
Таким чином, роль керівника української розвідки виходить далеко за межі суто військової сфери і дедалі більше впливає на дипломатичний та переговорний трек.