Кого США вважають українським козирем: його роль змінює гру
Кого США вважають українським козирем: його роль змінює гру

На Заході вважають керівника ГУР Кирила Буданова ключовою фігурою України, здатною реально впливати на хід міжнародних переговорів

24 січня 2026, 02:54
Ткачова Марія

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розглядається Сполученими Штатами як одна з ключових фігур України на майбутніх тристоронніх переговорах, які відбуваються в Абу-Дабі. Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела, близькі до американських військових і розвідувальних структур.

Кого США вважають українським козирем: його роль змінює гру

Кирило Буданов

За словами співрозмовників видання, присутність Буданова на переговорах сприймається у Вашингтоні вкрай позитивно. Американські військові та розвідники вважають його професіоналом, який має реальний вплив і користується довірою.

Джерело Sky News зазначає, що Буданов є фактично єдиним представником української влади, якого у США сприймають без скепсису. Саме він, на думку американської сторони, здатен говорити мовою безпеки, ризиків і реальних можливостей, а не лише політичних заяв.

Кореспондентка Sky News Саллі Локвуд звертає увагу, що нинішня зустріч у Абу-Дабі суттєво відрізняється від попередніх раундів перемовин, які не дали результату. За її словами, сама атмосфера переговорів інша — жодна зі сторін не прибула б до столиці ОАЕ без попереднього розуміння можливих компромісів.

У виданні наголошують, що участь Буданова може стати фактором, який додасть перемовинам практичного змісту. У США вважають, що без реальних пропозицій і готовності до обговорення болючих питань така зустріч просто не відбулася б.

Таким чином, роль керівника української розвідки виходить далеко за межі суто військової сфери і дедалі більше впливає на дипломатичний та переговорний трек.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що американський мільярдер та технологічний підприємець Ілон Маск оголосив, що продажі гуманоїдних роботів можуть стартувати вже у 2027 році. Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.



Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russia-joining-direct-peace-talks-with-ukraine-and-us-for-first-time-today-but-bombing-continues-12541713?postid=10906380#liveblog-body
