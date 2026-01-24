Кого США считают украинским козырем: его роль меняет игру

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассматривается Соединенными Штатами как одна из ключевых фигур Украины на предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники, близкие к американским военным и разведывательным структурам.

Кирилл Буданов

По словам собеседников издания, присутствие Буданова на переговорах воспринимается в Вашингтоне очень положительно. Американские военные и разведчики считают его профессионалом, который оказывает реальное влияние и пользуется доверием.

Источник Sky News отмечает, что Буданов фактически единственный представитель украинской власти, которого в США воспринимают без скепсиса. Именно он, по мнению американской стороны, способен говорить на языке безопасности, рисков и реальных возможностей, а не только политических заявлений.

Корреспондентка Sky News Салли Локвуд обращает внимание, что нынешняя встреча в Абу-Даби существенно отличается от предыдущих раундов переговоров, не давших результата. По ее словам, сама атмосфера переговоров другая — ни одна из сторон не прибыла бы в столицу ОАЭ без предварительного понимания возможных компромиссов.

В издании подчеркивают, что участие Буданова может стать фактором, который придаст переговорам практическое содержание. В США считают, что без реальных предложений и готовности к обсуждению болезненных вопросов такая встреча просто не состоялась бы.

Таким образом, роль руководителя украинской разведки выходит за рамки сугубо военной сферы и все больше влияет на дипломатический и переговорный трек.

