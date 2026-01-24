Ілон Маск зробив гучну заяву в Давосі: що нас чекає у майбутньому 2027 році

Американський мільярдер та технологічний підприємець Ілон Маск оголосив, що продажі гуманоїдних роботів можуть стартувати вже у 2027 році. Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Ілон Маск про гуманоїдних роботів

За словами Маска, до кінця 2026 року планується завершити масштабні тести роботів на надійність і безпеку. Підприємець наголосив, що мова йде про "дуже високий рівень безпеки", а самі роботи матимуть широкий спектр можливостей.

Маск пояснив, що гуманоїдні роботи зможуть виконувати практично будь-які побутові або робочі завдання. За його словами, людині достатньо буде сформулювати прохання — і робот зможе його виконати.

Окрім цього, мільярдер зробив низку прогнозів щодо розвитку штучного інтелекту. Він заявив, що вже у 2026–2027 роках ШІ стане розумнішим за будь-яку окрему людину, а до 2031 року — перевершить інтелект усього людства загалом.

Також Маск повідомив про прогрес у сфері автономного транспорту. За його словами, роботаксі компанії Tesla можуть уже в лютому отримати повний дозвіл на автономне водіння в Європі, а також, ймовірно, у Китаї. До кінця року такі автомобілі стануть масовим явищем у США.

Ще одним напрямком розвитку Маск назвав космічні технології. Компанія SpaceX планує в найближчі роки запускати супутники зі штучним інтелектом, які працюватимуть на сонячній енергії. Це, за словами підприємця, дозволить майже необмежено масштабувати ШІ та не перевантажувати інфраструктуру на Землі.

Варто зазначити, що сам Маск не входив до офіційного списку запрошених на цьогорічний форум у Давосі. За даними медіа, його не запрошують на захід із 2015 року через тривалий конфлікт із організаторами форуму.

