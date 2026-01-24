Илон Маск сделал громкое заявление в Давосе: что ждет нас в будущем 2027 году

Американский миллиардер и технологический предприниматель Илон Маск объявил, что продажи гуманоидных роботов могут стартовать уже в 2027 году. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Илон Маск про гуманоидных роботов

По словам Маска, до конца 2026 г. планируется завершить масштабные тесты роботов на надежность и безопасность. Предприниматель подчеркнул, что речь идет о "очень высоком уровне безопасности", а сами работы будут иметь широкий спектр возможностей.

Маск объяснил, что гуманоидные работы смогут выполнять практически любые бытовые или рабочие задания. По его словам, человеку достаточно будет сформулировать просьбу и робот сможет его выполнить.

Кроме этого, миллиардер сделал ряд прогнозов развития искусственного интеллекта. Он заявил, что уже в 2026–2027 годах ИИ станет умнее любого отдельного человека, а к 2031 году — превзойдет интеллект всего человечества в целом.

Также Маск сообщил о прогрессе в сфере автономного транспорта. По его словам, роботокси компании Tesla могут уже в феврале получить полное разрешение на автономное вождение в Европе, а также, вероятно, в Китае. До конца года такие автомобили станут массовым явлением в США.

Еще одним направлением развития Маск назвал космические технологии. Компания SpaceX планирует в ближайшие годы запускать спутники с искусственным интеллектом, которые будут работать на солнечной энергии. Это, по словам предпринимателя, позволит почти неограниченно масштабировать ИИ и не перегружать инфраструктуру на Земле.

Стоит отметить, что сам Маск не входил в официальный список приглашенных на нынешний форум в Давосе. По данным медиа, его не приглашают на мероприятие с 2015 года из-за длительного конфликта с организаторами форума.

