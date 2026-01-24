Мадяр поделился планами и изменениями на 2026 год

Командир группировки ССС "Мадяр" обнародовал перечень стратегических приоритетов на 2026 год, которые, по его словам, должны стать критическими для всей системы ведения войны в Украине. Речь идет не об отдельных тактических решениях, а об изменении логики управления, планирования и ответственности в Силах обороны.

Мадяр про цели в войне на 2026 год

Ключевой целью Мадяр называет внедрение единой цифровой системы управления всеми дроновыми операциями ВСУ. Прототип такой системы уже работает в ССС с момента создания группировки в июне 2025 года и, по оценке командира, существенно повысил эффективность боевой работы. Именно этот пункт стал первым, официально запускаемым на общевоенном уровне — старт системы Mission Control 23 января объявил Михаил Федоров , министр обороны Украины.

Отдельно Мадяр отметил уникальный показатель, достигнутый в декабре 2025 года: дронами Сил обороны было уничтожено или поражено столько же военнослужащих противника, сколько РФ мобилизовала за этот период. Задача на 2026 год – удержать и масштабировать этот баланс, сделав его стабильным элементом войны.

Еще одно стратегическое направление — увеличение доли СБС в структуре Сил обороны с нынешних 2,2% до по меньшей мере 5%, что, по оценке командира, критически необходимо. Это позволит сомкнуть так называемую "линию дронов" вдоль всей линии фронта протяженностью около 1200 км — в тактической, оперативной и стратегической глубине.

Среди других приоритетов:

• автоматизированное планирование реальных потребностей подразделений;

• сокращение или перепрофилирование лишних должностей по результатам анализа;

• оперативная аналитика боевых данных и быстрое реагирование на изменение ситуации;

• четкое определение зон ответственности и персонализация решений;

• предотвращение искажения информации о реальном состоянии на фронте.

Мадяр особо подчеркнул, что в подразделениях ССС уже введена система сбора данных, где отсутствует оперативная ложь: фиксируются не только успешные удары, но и неуспешные или нерезультативные вылеты. Именно это, по его словам, и позволяет реально анализировать войну, а не строить иллюзии.



Командир также признал, что часть запланированных изменений — в частности, унификация средств и перепрофилирование ресурсов — вызовет сопротивление и "насилие", однако считает это неизбежным этапом повышения эффективности.



В общей сложности перечень целей на 2026 год состоит из 18 пунктов. Часть из них уже находится на стадии реализации, другие имеют прикладной характер и не могут быть обнародованы из соображений безопасности.



Мадяр подытожил, что ключом к результату является постоянный учет, анализ и доступ к оперативной информации от каждого экипажа, без исключений. Именно это, по его мнению, определяет эффективность современной дроновой войны.



