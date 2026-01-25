На переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах зафиксирован определенный прогресс в обсуждении военного блока вопросов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, осведомленный о ходе консультаций.

Переговоры в ОАЭ про мир в Украине

По словам собеседника, переговоры фактически проходят в двух параллельных форматах — отдельно по политическим и отдельно по военным аспектам. Представители России, как отмечается, придерживаются привычной для себя тактики: на начальном этапе действуют жестко и агрессивно, а затем переходят к более конструктивной манере. Текущий раунд, по оценке источника, отличался как раз более спокойным и предметным тоном.

В то же время, в политической части существенного прорыва достичь не удалось. Украина настаивает, что территориальные вопросы могут обсуждаться только с учетом, по меньшей мере, нынешней линии столкновения. Российская сторона, со своей стороны, продолжает требовать вывода украинских войск из неоккупированных районов Донецкой области, что остается неприемлемым для Киева.

В рамках военной подгруппы стороны смогли продвинуться вперед. Обсуждались возможные параметры разведения сил, механизмы мониторинга прекращения боевых действий и режима тишины, а также идея создания совместного центра контроля и координации прекращения огня. Отдельно поднимался вопрос о том, какие именно страны могут быть вовлечены в такой формат.

Источник подчеркивает, что именно военный трек пока выглядит наиболее перспективным, хотя окончательные решения или договоренности еще не приняты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Максим Жорин резко раскритиковал попытки рассматривать Донбасс как главную или единственную цель россии в войне против Украины, подчеркнув, что такая логика является не только ошибочной, но и откровенно вредной для общественного восприятия войны.