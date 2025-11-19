logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією З-під завалів зруйнованого російським ударом будинку в Тернополі дістали живого чоловіка: відео порятунку
commentss НОВИНИ Всі новини

З-під завалів зруйнованого російським ударом будинку в Тернополі дістали живого чоловіка: відео порятунку

У Тернополі з-під завалів зруйнованого російським ударом будинку рятувальники дістали живого чоловіка

19 листопада 2025, 17:56
Автор:
avatar

Маламура Сергій

З-під завалів пошкодженої внаслідок російського ракетного удару багатоповерхівки у Тернополі дістали чоловіка. 

З-під завалів зруйнованого російським ударом будинку в Тернополі дістали живого чоловіка: відео порятунку

Зруйнований росіянами будинок у Тернополі. Фото: з відкритих джерел

Він травмований, але живий. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. 

Перед тим міністр внутрішніх справ на місці події розповів журналістам, що під завалами будинку на вулиці Стуса є 20-річний хлопець, з яким вдалося зв’язатися. 

"З хлопцем зв’язалися, є надія, що він живий", — сказав Ігор Клименко.

Місцеве видання "20 хвилин" повідомило, що врятований перебував на верхніх поверхах будинку. До нього дісталися за допомогою спеціального крана. На опублікованому відео видно, що знімали постраждалого на ношах. Його передали медикам для надання допомоги. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внаслідок ворожої атаки по Тернополю у зруйнованому житловому будинку загинуло 25 людей, серед них троє дітей. Кількість жертв зростає. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 одиниць техніки ДСНС, в тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію.

Видання "Коментарі" також писало, що, за даними Повітряних сил ЗСУ, у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья"), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Райони пусків – Вологодська та Астраханська області – РФ.

У Повітряних силах наголошують, що таких трагедій, як нині в Тернополі, можна було б уникнути, якби РФ не знаходила можливість обходити уже оголошені санкції. 



Джерело: https://www.facebook.com/Nadal.Sergij
