Из-под завалов разрушенного российским ударом дома в Тернополе достали живого мужчину: видео спасения

Из-под завалов поврежденной в результате российского ракетного удара многоэтажки в Тернополе достали мужчину.

Разрушенный россиянами дом в Тернополе. Фото: из открытых источников

Он травмирован, но жив. Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

Перед этим министр внутренних дел на месте происшествия рассказал журналистам, что под завалами дома по улице Стуса есть 20-летний парень, с которым удалось связаться.

"С парнем связались, есть надежда, что он жив", — сказал Игорь Клименко.

Местное издание "20 минут" сообщило, что спасенный находился на верхних этажах дома. До него добрались с помощью специального крана. На опубликованном видео видно, что снимали пострадавшего на носилках. Его передали медикам для оказания помощи.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в результате вражеской атаки по Тернополю в разрушенном жилом доме погибли 25 человек, среди них трое детей. Число жертв растет. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Привлечены более 160 спасателей, в том числе верхолазы, кинологи, спецподразделение "Дельта" и около 45 единиц техники ГСЧС, в том числе роботизированные системы. Саперы обследовали территорию.

Издание "Комментарии" также писало, что, по данным Воздушных сил ВСУ, в многоквартирные жилые дома в городе Тернополь попали российские крылатые ракеты Х-101, выпущенные из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья")-4- "Энгельс" и "Украинка"). Районы пусков – Вологодская и Астраханская области – РФ.

В Воздушных силах подчеркивают, что таких трагедий, как сейчас в Тернополе, можно было бы избежать, если бы РФ не находила возможность обходить уже объявленные санкции.