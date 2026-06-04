З літнім наступом Путіну нічого не світить: в США пояснили, яку помилку зробили окупанти

Російські загарбницькі війська намагаються оточити Лиман за тією ж схемою, що й у 2022 році і знову "буксують". При цьому стартові позиції окупантів набагато гірші. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначили, Росія намагається закріпитися на північ, північний схід та схід від Лимана. Аналітики ISW порівнюють це з кампанією влітку 2022 року, коли окупанти хотіли широко оточити місто – від Лимана на північному сході до Ізюму на північному заході.

Тоді спроба провалилась: у вересні-жовтні 2022 року Україна за кілька тижнів вибила росіян і з Ізюму, і з Лимана.

Експерти звертають увагу, що станом на червень 2026 року лінія фронту на цьому напрямку значно менш вигідна для Росії, ніж була чотири роки тому.

Спроба оточити Лиман і вийти на Слов'янськ знову не вдається. ISW вказує: російське командування не зробило висновків з минулих провалів і продовжує ставити перед собою нереалістичні цілі — попри погіршення бойових можливостей армії у 2026 році.

В ISW зазначають, влітку 2026-го путінський режим навряд чи досягне навіть тактичних успіхів на слов'янському напрямку, не кажучи вже про оперативні здобутки.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – повномасштабна війна показала, що протиповітряна оборона стала одним з головних чинників виживання України. Російські комбіновані атаки дронами, крилатими та балістичними ракетами створюють постійний тиск на енергетику, міста та фронт. Портал “Коментарі” дізнався у штучного інтелекту, чи можливо значно посилити ППО в умовах бойових дій.



