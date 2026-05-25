Захистити небо не вдасться: що буде з ППО України до кінця року

Повномасштабна війна показала, що протиповітряна оборона стала одним з головних чинників виживання України. Російські комбіновані атаки дронами, крилатими та балістичними ракетами створюють постійний тиск на енергетику, міста та фронт. Портал “Коментарі” дізнався у штучного інтелекту, чи можливо значно посилити ППО в умовах бойових дій.

Чат-бот Chat GPT вважає, що посилити ППО під час війни реально, але не через одну гучну поставку. Найімовірніший сценарій — поєднання західних систем із масштабним українським виробництвом дронів-перехоплювачів та локальним ремонтом ракет і комплексів. Абсолютного захисту не буде, проте рівень перехоплення здатен зрости настільки, щоб суттєво зменшити руйнівні наслідки атак і дати країні більш стійкий захист.

Чат-бот Gemini зазначає, що протягом найближчого року повного купола над усією територією створити не вдасться, адже дефіцит пускових установок та протиракет Patriot залишатиметься відчутним через високий попит у світі. Водночас буде якісне посилення захисту стратегічних об’єктів та великих міст. Цьому сприятиме надходження європейських новіших систем SAMP/T NG, які українські військові протестують проти балістичних цілей, та розширення парку винищувачів. Оборонний сектор продовжить масштабувати внутрішні антидронові рішення. Рівень перехоплення крилатих ракет та безпілотників реально довести до стабільного показника у 90-95%, проте захист від балістики до кінця війни матиме осередковий характер.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що до кінця року ситуація з ППО в Україні залишатиметься напруженою. Потужний імпульс від отримання французьких SAMP/T та розширення власного виробництва ракет дозволить створити резерв для захисту енергетики. Проте Росія буде нарощувати використання балістики, що потребуватиме від України ще більшої кількості дорогих зенітних ракет. Україна вистоїть, але ціна захисту неба залишатиметься неймовірно високою як у фінансовому, так і в емоційному сенсі.

Чат-бот Grok вважає, що під час війни реально досягти помітного посилення ППО до рівня перехоплення 70-80% загроз у ключових регіонах уже в найближчі 12-18 місяців. Це можливо завдяки комбінації західної допомоги через механізми на кшталт PURL, швидкому нарощенню українського виробництва дронів-перехоплювачів і "малої" ППО, а також модернізації наявних систем. Повне закриття неба від усіх типів ракет навряд чи вдасться швидко через обмежену промисловість Заходу та високу вартість боєприпасів. Однак фокус на багатошаровій обороні, де дешеві дрони знищують дешевші цілі, а дорогі системи працюють по балістиці, дасть стратегічну перевагу. Україна вже експортує досвід ППО, що свідчить про зрілість підходу. Успіх залежить від політичної волі партнерів й здатності Києва оптимізувати ресурси.

Висновки ШІ моделей зводяться до того, що радикального “закриття неба” над Україною у короткостроковій перспективі очікувати не варто. Головним обмеженням залишаються дефіцит дорогих зенітних ракет, обмежені виробничі потужності партнерів та постійна адаптація російських ударних тактик. Але ППО України вже переходить у якісно нову фазу. Йдеться про багатошарову систему, де поєднуються західні комплекси, авіаційний компонент, мобільні групи та масове застосування дронів-перехоплювачів.

