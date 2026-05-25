Полномасштабная война показала, что противовоздушная оборона стала одним из основных факторов выживания Украины. Российские комбинированные атаки дронами, крылатыми и баллистическими ракетами оказывают постоянное давление на энергетику, города и фронт. Портал "Комментарии" узнал у искусственного интеллекта, возможно ли значительно усилить ПВО в условиях боевых действий.

Чат-бот Chat GPT считает, что усилить ПВО во время войны реально, но не из-за одной громкой поставки. Самый вероятный сценарий – сочетание западных систем с масштабным украинским производством дронов-перехватчиков и локальным ремонтом ракет и комплексов. Абсолютной защиты не будет, однако уровень перехвата способен возрасти настолько, чтобы существенно снизить разрушительные последствия атак и дать стране более устойчивую защиту.

Чат-бот Gemini отмечает, что в течение ближайшего года полного купола над всей территорией создать не удастся, ведь дефицит пусковых установок и противоракет Patriot будет ощущаться из-за высокого спроса в мире. В то же время, будет качественное усиление защиты стратегических объектов и крупных городов. Этому будет способствовать поступление европейских систем SAMP/T NG, которые украинские военные протестуют против баллистических целей, и расширение парка истребителей. Оборонный сектор продолжит масштабировать внутренние антидроновые решения. Уровень перехвата крылатых ракет и беспилотников реально довести до стабильного показателя в 90-95%, однако защита от баллистики к концу войны будет иметь очаговый характер.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что до конца года ситуация с ПВО в Украине будет оставаться напряженной. Мощный импульс от получения французских SAMP/T и расширения собственного производства ракет позволит создать резерв для защиты энергетики. Однако Россия будет наращивать использование баллистики, которая потребует от Украины еще большего количества дорогих зенитных ракет. Украина устоит, но цена защиты неба будет оставаться невероятно высокой как в финансовом, так и в эмоциональном смысле.

Чат-бот Grok считает, что во время войны реально добиться заметного усиления ПВО до уровня перехвата 70-80% угроз в ключевых регионах уже в ближайшие 12-18 месяцев. Это возможно благодаря комбинации западной помощи через механизмы типа PURL, быстрому наращиванию украинского производства дронов-перехватчиков и "малой" ПВО, а также модернизации существующих систем. Полное закрытие неба от всех типов ракет вряд ли удастся быстро из-за ограниченной промышленности Запада и высокой стоимости боеприпасов. Однако фокус на многослойной обороне, где дешевые дроны уничтожают более дешевые цели, а дорогие системы работают по баллистике, даст стратегическое преимущество. Украина уже экспортирует опыт ПВО, что свидетельствует о зрелости подхода. Успех зависит от политической воли партнеров и возможности Киева оптимизировать ресурсы.

Выводы ИИ моделей сводятся к тому, что радикального закрытия неба над Украиной в краткосрочной перспективе ожидать не стоит. Главным ограничением остаются дефицит дорогостоящих зенитных ракет, ограниченные производственные мощности партнеров и постоянная адаптация российских ударных тактик. Но ПВО Украины уже переходит в качественно новую фазу. Речь идет о многослойной системе, где сочетаются западные комплексы, авиационный компонент, мобильные группы и массовое применение дронов-перехватчиков.

