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С летним наступлением Путину ничего не светит: в США объяснили, какую ошибку совершили оккупанты

Попытка окружить Лиман и выйти на Славянск снова не удается

4 июня 2026, 09:23
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Кравцев Сергей

Российские захватнические войска пытаются окружить Лиман по той же схеме, что и в 2022 году и снова "буксуют". При этом стартовые позиции окупантов гораздо хуже. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

С летним наступлением Путину ничего не светит: в США объяснили, какую ошибку совершили оккупанты

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что Россия пытается закрепиться к северу, северо-востоку и востоку от Лимана. Аналитики ISW сравнивают это с кампанией летом 2022 года, когда оккупанты хотели широко окружить город – от Лимана на северо-востоке до Изюма на северо-западе.

Тогда попытка провалилась: в сентябре-октябре 2022 года Украина через несколько недель выбила россиян и из Изюма, и из Лимана.

Эксперты обращают внимание, что по состоянию на июнь 2026 года линия фронта на этом направлении значительно менее выгодна России, чем была четыре года назад.

Попытка окружить Лиман и выйти на Славянск снова не удается. ISW указывает: российское командование не сделало выводов из прошлых провалов и продолжает ставить перед собой нереалистичные цели – несмотря на ухудшение боевых возможностей армии в 2026 году.

В ISW отмечают, летом 2026-го путинский режим вряд ли добьется даже тактических успехов на славянском направлении, не говоря уже об оперативных достижениях.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин открывает "летний фронт": где Россия готовит главный прорыв после удара по Киеву.

Также издание "Комментарии" сообщало, что полномасштабная война показала, что противовоздушная оборона стала одним из главных факторов выживания Украины. Российские комбинированные атаки дронами, крылатыми и баллистическими ракетами оказывают постоянное давление на энергетику, города и фронт. Портал "Комментарии" узнал у искусственного интеллекта, возможно ли значительно усилить ПВО в условиях боевых действий.




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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-3-2026/
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