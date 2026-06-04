С летним наступлением Путину ничего не светит: в США объяснили, какую ошибку совершили оккупанты

Российские захватнические войска пытаются окружить Лиман по той же схеме, что и в 2022 году и снова "буксуют". При этом стартовые позиции окупантов гораздо хуже. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что Россия пытается закрепиться к северу, северо-востоку и востоку от Лимана. Аналитики ISW сравнивают это с кампанией летом 2022 года, когда оккупанты хотели широко окружить город – от Лимана на северо-востоке до Изюма на северо-западе.

Тогда попытка провалилась: в сентябре-октябре 2022 года Украина через несколько недель выбила россиян и из Изюма, и из Лимана.

Эксперты обращают внимание, что по состоянию на июнь 2026 года линия фронта на этом направлении значительно менее выгодна России, чем была четыре года назад.

Попытка окружить Лиман и выйти на Славянск снова не удается. ISW указывает: российское командование не сделало выводов из прошлых провалов и продолжает ставить перед собой нереалистичные цели – несмотря на ухудшение боевых возможностей армии в 2026 году.

В ISW отмечают, летом 2026-го путинский режим вряд ли добьется даже тактических успехов на славянском направлении, не говоря уже об оперативных достижениях.

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Также издание "Комментарии" сообщало, что полномасштабная война показала, что противовоздушная оборона стала одним из главных факторов выживания Украины. Российские комбинированные атаки дронами, крылатыми и баллистическими ракетами оказывают постоянное давление на энергетику, города и фронт. Портал "Комментарии" узнал у искусственного интеллекта, возможно ли значительно усилить ПВО в условиях боевых действий.



