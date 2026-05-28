Путін відкриває «літній фронт»: де Росія готує головний прорив після удару по Києву

Кравцев Сергей
Російський диктатор Володимир Путін має жорстокий літній план щодо війни в Україні. І остання ракетна атака на Київ, яка стала наймасовішою за весь час, могла стати початком цього плану. Про це пише німецький таблоїд Bild. Чого очікувати від літнього наступу росіян? Які ділянки фронту буть найгарячішими? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Іван Ступак зазначив, що найближчі місяці в епіцентрі уваги буде місто Костянтинівка, що на Донеччині.
За його словами, станом на зараз вимальовується така картина, що Костянтинівку ворог бере у кліщі. Вони вже є, і між кліщами відстань, де знаходяться наші військові, складає приблизно 5-7 кілометрів, це саме міська забудова.
Експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Старіков так прокоментував ситуацію:
Тому, продовжує співрозмовник порталу "Коментарі", бойові дії зараз набули форми війни проти логістик та війни міст.
Також експерт висловився щодо ймовірності відкриття противником нових ділянок фронту, щоб ще більше розтягнути сили ЗСУ, як це вже відбувається на Харківському та Сумському напрямках. Олег Старіков називає таку ймовірність невисокою, а всі розмови про новий Білоруський фронт – з галузі інформаційної складової.
