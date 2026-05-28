Путін відкриває «літній фронт»: де Росія готує головний прорив після удару по Києву

Російський диктатор Володимир Путін має жорстокий літній план щодо війни в Україні. І остання ракетна атака на Київ, яка стала наймасовішою за весь час, могла стати початком цього плану. Про це пише німецький таблоїд Bild. Чого очікувати від літнього наступу росіян? Які ділянки фронту буть найгарячішими? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Костянтинівка – ціль № 1 окупантів

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Іван Ступак зазначив, що найближчі місяці в епіцентрі уваги буде місто Костянтинівка, що на Донеччині.

"З усіх 1200 кілометрів протяжності лінії фронту, як на мене, наступні літні місяці ми будемо здебільшого, поки що це так вималюється, говорити про місто Костянтинівку. Це місто, яке наступне за Покровськом та Мирноградом є ціллю № 1, об'єктом №1 для Російської Федерації, щоб захопити решту 15-17% території Донецької області", – прокоментував експерт.

За його словами, станом на зараз вимальовується така картина, що Костянтинівку ворог бере у кліщі. Вони вже є, і між кліщами відстань, де знаходяться наші військові, складає приблизно 5-7 кілометрів, це саме міська забудова.

"Тому наступні літні місяці, 2-3 місяці, ми будемо говорити тільки про цю локацію, про спробу росіян захопити Костянтинівку. Наскільки я знаю, в Покровську, який знаходиться поруч, росіяни зосередили близько 106 тисяч військовослужбовців, щоб реалізувати цей план. І, звісно, все решта, Гуляйполе, Степногірськ, який ми зараз звільняємо, але по масштабах наступу, я вважаю, що Костянтинівка зараз №1", – підсумував Іван Ступак.

Фронт у глухому куті

Експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Старіков так прокоментував ситуацію:

"Фронт російсько-української війни з позиційного глухого кута перейшов у стратегічний, де жодна зі сторін не може вести вдалі наступальні дії без значних санітарних і безповоротних втрат. Така ситуація триватиме доти, доки одна чи інша сторона знайде ефективну протидію fpv-дронам. Ось тому нас чекають запеклі бої на Запорізькому, Костянтинівському, Лиманському напрямках, але результат не призведе навіть до зміни тактичного рівня".

Тому, продовжує співрозмовник порталу "Коментарі", бойові дії зараз набули форми війни проти логістик та війни міст.

"З урахуванням вищевикладеного, удари по Києву та області продовжуватимуться й надалі до вирішення питання війни та миру політико-дипломатичними методами", – зазначив Олег Старіков.

Також експерт висловився щодо ймовірності відкриття противником нових ділянок фронту, щоб ще більше розтягнути сили ЗСУ, як це вже відбувається на Харківському та Сумському напрямках. Олег Старіков називає таку ймовірність невисокою, а всі розмови про новий Білоруський фронт – з галузі інформаційної складової.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія більше не може закривати втрати на фронті: у США розповіли, що сталося.



