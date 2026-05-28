Путин открывает «летний фронт»: где Россия готовит главный прорыв после удара по Киеву

Российский диктатор Владимир Путин имеет жестокий летний план войны в Украине. И последняя ракетная атака на Киев, ставшая самой массовой за все время, могла стать началом этого плана. Об этом пишет немецкий таблоид Bild. Чего ждать от летнего наступления россиян? Какие участки фронта будут самыми горячими? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Константиновка – цель № 1 оккупантов

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак отметил, что ближайшие месяцы в эпицентре внимания будет город Константиновка Донецкой области.

"Из всех 1200 километров протяженности линии фронта, по-моему, следующие летние месяцы мы будем в основном, пока это так вырисуется, говорить о городе Константиновка. Этот город, следующий за Покровском и Мирноградом, является целью №1, объектом №1 для Российской Федерации, чтобы захватить оставшиеся 15-17% территории Донецкой области", – прокомментировал эксперт.

По его словам, на данный момент вырисовывается такая картина, что Константиновку враг берет в клещи. Они уже есть, и между клещами расстояние, где находятся наши военные, составляет примерно 5-7 километров, это городская застройка.

Поэтому следующие летние месяцы, 2-3 месяца, мы будем говорить только об этой локации, о попытке россиян захватить Константиновку. Насколько я знаю, в находящемся рядом Покровске россияне сосредоточили около 106 тысяч военнослужащих, чтобы реализовать этот план. И, конечно, все остальное, Гуляйполе, Степногорск, который мы сейчас освобождаем, но по масштабам наступления, я считаю, что Константиновка сейчас №1", – подытожил Иван Ступак.

Фронт в тупике

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков так прокомментировал ситуацию:

"Фронт российско-украинской войны из позиционного тупика перешёл в стратегический, где ни одна из сторон не может вести удачные наступательные действия без значительных санитарных и безвозвратных потерь. Такая ситуация продлиться до того момента, пока одна или другая сторона найдёт эффективное противодействие fpv-дронам. Вот поэтому, нас ожидают ожесточенные бои на Запорожском, Константиновском, Лиманском направлениях, но результат не приведёт даже к изменению тактического уровня".

Поэтому, продолжает собеседник портала "Комментарии", боевые действия сейчас приобрели форму войны против логистик и войны городов.

"С учётом вышеизложенного, удары по Киеву и области будут продолжаться и впредь до решения вопроса войны и мира политико-дипломатическими методами", – отметил Олег Стариков.

Также эксперт высказался относительно вероятности открытия противником новых участков фронта, чтобы ещё больше растянуть силы ВСУ, как это уже происходит на Харьковском и Сумском направлениях. Олег Стариков называет такую вероятность невысокой, а все разговоры про новый Белорусский фронт – из области информационной составляющей.

