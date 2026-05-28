Путин открывает «летний фронт»: где Россия готовит главный прорыв после удара по Киеву

Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин имеет жестокий летний план войны в Украине. И последняя ракетная атака на Киев, ставшая самой массовой за все время, могла стать началом этого плана. Об этом пишет немецкий таблоид Bild. Чего ждать от летнего наступления россиян? Какие участки фронта будут самыми горячими? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак отметил, что ближайшие месяцы в эпицентре внимания будет город Константиновка Донецкой области.
По его словам, на данный момент вырисовывается такая картина, что Константиновку враг берет в клещи. Они уже есть, и между клещами расстояние, где находятся наши военные, составляет примерно 5-7 километров, это городская застройка.
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков так прокомментировал ситуацию:
"Фронт российско-украинской войны из позиционного тупика перешёл в стратегический, где ни одна из сторон не может вести удачные наступательные действия без значительных санитарных и безвозвратных потерь. Такая ситуация продлиться до того момента, пока одна или другая сторона найдёт эффективное противодействие fpv-дронам. Вот поэтому, нас ожидают ожесточенные бои на Запорожском, Константиновском, Лиманском направлениях, но результат не приведёт даже к изменению тактического уровня".
Поэтому, продолжает собеседник портала "Комментарии", боевые действия сейчас приобрели форму войны против логистик и войны городов.
"С учётом вышеизложенного, удары по Киеву и области будут продолжаться и впредь до решения вопроса войны и мира политико-дипломатическими методами", – отметил Олег Стариков.
Также эксперт высказался относительно вероятности открытия противником новых участков фронта, чтобы ещё больше растянуть силы ВСУ, как это уже происходит на Харьковском и Сумском направлениях. Олег Стариков называет такую вероятность невысокой, а все разговоры про новый Белорусский фронт – из области информационной составляющей.
