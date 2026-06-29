Які об’єкти може атакувати РФ ядерною зброєю: розкрито плани Путіна

Гіпотетичне застосування Росією тактичної ядерної зброї залишається головним інструментом залякування світу. Експерти та колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба сходяться на думці, що метою Кремля у разі реального удару стане не знищення великого міста. Головна мета такого кроку полягає не у масовому вбивстві цивільних, а у демонстрації рішучості та примусі до капітуляції. На тлі цієї заяви портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, по якому об’єкту РФ може вдарити ядеркою.

Ядерка. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що імовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою. Кремль продовжує використовувати ядерні погрози насамперед як інструмент політичного тиску. Якщо ж гіпотетично рішення буде ухвалене в умовах критичної загрози режиму, більш реалістичним виглядає демонстративний удар по військовій цілі або малозаселеній місцевості, а не по мегаполісу. Такий сценарій не означає його високої ймовірності. Він лише виглядає менш ризикованим для Москви з погляду подальшої ескалації.

Чат-бот Gemini припускає, що ймовірність реального використання ядерного арсеналу залишається вкрай низькою. Росія усвідомлює, що навіть демонстраційний вибух над морем повністю зруйнує її відносини з нейтральними країнами Азії та викличе миттєву конвенційну відповідь НАТО. Кремль продовжить використовувати тактику ядерного шантажу як політичний таран, але не наважиться переступити межу фізичного застосування.

Чат-бот Deepseek зазначає, що заява Кулеби має виразне пропагандистське забарвлення, спрямоване на демонстрацію слабкості позицій Кремля. Однак, попри це, його аналіз стримувальних факторів виглядає логічним. Китай та США мають достатньо важелів, аби запобігти такому розвитку подій, оскільки наслідки будуть катастрофічними для всього світу. Хоча загроза "колапсу" є гіпотетичною, вона створює небезпечну риторику. Росія, у свою чергу, демонструє, що ядерний шантаж залишається її ключовим козирем.

Чат-бот Grok прогнозує, що ймовірність реального ядерного удару залишається низькою навіть у критичний момент. Путін діє раціонально в межах збереження влади, а не в режимі самогубства. Якщо сценарій і реалізується, то це буде демонстративний або обмежений тактичний удар по військовому об'єкту на фронті чи в прифронтовій зоні — наприклад, по великому логістичному хабу, складу боєприпасів або зосередженню українських сил. Мета — залякати, а не знищити населення. Такий крок не переламає ходу війни на користь РФ, а лише прискорить консолідацію Заходу та надасть Україні додаткові аргументи для посилення підтримки. Історія показує, що ядерний шантаж частіше є інструментом тиску, ніж реальним планом дій.

Усі чотири чат-боти, попри відмінності в аргументації, дійшли схожого висновку: ймовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою. Вони також сходяться на думці, що ядерний шантаж наразі є насамперед інструментом політичного та психологічного тиску. Якщо ж Кремль теоретично зважиться на такий крок, найбільш імовірним сценарієм називають демонстративний або обмежений удар по військовій цілі чи малозаселеній території, а не атаку на велике місто. Водночас усі ці оцінки є аналітичними припущеннями, а не прогнозом неминучого розвитку подій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у РФ таємно перевозять ядерні ракети.