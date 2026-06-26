Коли Путін наважиться вдарити ядеркою: озвучено шокуючий сценарій

В Росії заговорили про застосування ядерної зброї проти України — навіть підбурюють Путіна застосувати ядерку, щоб помститися за удари по Москві.

Ядерка. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба розповів, яким може бути удар та коли Путін наважиться на останній крок. За словами Кулеби, підготовка до застосування ядерної зброї потребує чимало процедур — розвідки країн стежать та виявляють ці зміни. Приміром, потрібно завантажити ядерну боєголовку в ракету, доставити цю ракету до зони пуску, пройти вертикаль ухвалення рішення тощо. За цим пильно стежать, зазначив Кулеба, і якщо відбуватиметься певна підготовка, українці про це дізнаються.

Він розповів, що у варіанті ураження Росією України йтиметься про застосування тактичної ядерної зброї, а Сполучених Штатів — стратегічної. Тобто може бути застосована одна з тих ракет, які ворог запускає під час обстрілів — “Іскандер”, “Кинджал” чи Х з ядерним зарядом. На думку Кулеби, найімовірнішим варіантом є “Іскандер”.

“Є два способи завдання ядерного удару. Перший — це коли ракета злетіла, приземлилася на ціль на землі і вибухнула. У такій ситуації площа ураження є меншою, але ступінь ядерного забруднення вищим. Другий — це коли ракету запустили і вона вибухає над ціллю в повітрі. Тоді зона ураження збільшується, але насиченість радіаційного впливу зменшується. Тому, якщо ракету з ядерною боєголовкою перехопить система ППО і вона вибухне в повітрі, то хвиля все одно накриє ділянку території, на яку вона спрямована. А наскільки ця хвиля буде сильною, залежить від того, на якій висоті відбудеться цей вибух”, — пояснив Кулеба.

За його словами, “Іскандер” може нести ядерний заряд — 50 кілотонн. Якщо ракета вибухне на визначеній відстані над об'єктом, то в радіусі 5-6 км відбудуться суцільні руйнування, тобто нічого не лишиться, пояснив Кулеба.

Він зазначив, що Росія найімовірніше вдарить не по місту та цивільному населенню, а по військовому інфраструктурному об'єкту або позиції в районі зони бойових дій.

Кулеба пояснив, що удари по Москві чи НПЗ не змусять Путіна застосувати ядерку.

“Індикатором зростання ризиків застосування ядерної зброї буде колапс режиму Путіна в на окупованих територіях України і в Російській Федерації”, — зазначив він.

При цьому, на думку Кулеби, Путін не наважиться на використання ядерної зброї проти України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії таємно перевозять ядерні ракети.



