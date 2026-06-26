Когда Путин решится ударить ядеркой: озвучен шокирующий сценарий

В России заговорили о применении ядерного оружия против Украины – даже подстрекают Путина применить ядерку, чтобы отомстить за удары по Москве.

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр МИД Дмитрий Кулеба рассказал, каким может быть удар и когда Путин решится на последний шаг. По словам Кулебы, подготовка к применению ядерного оружия нуждается в определенных процедурах — разведки стран следят и выявляют эти изменения. К примеру, нужно загрузить ядерную боеголовку в ракету, доставить эту ракету в зону пуска, пройти вертикаль принятия решения и т.д. За этим внимательно следят, отметил Кулеба, и если будет проходить определенная подготовка, украинцы об этом узнают.

Он рассказал, что в варианте поражения Россией Украины речь пойдет о применении тактического ядерного оружия, а Соединенных Штатов — стратегического. То есть, может быть применена одна из тех ракет, которые враг запускает во время обстрелов — "Искандер", "Кинжал" или Х с ядерным зарядом. По мнению Кулебы, наиболее вероятным вариантом является "Искандер".

"Есть два способа нанесения ядерного удара. Первый — это когда ракета взлетела, приземлилась на цель на земле и взорвалась. В такой ситуации площадь поражения меньше, но степень ядерного загрязнения выше. Второй — это когда ракету запустили и она взрывается над целью в воздухе. Тогда зона поражения увеличивается, но насыщенность радиационного воздействия уменьшается. Поэтому если ракету с ядерной боеголовкой перехватит система ПВО и она взорвется в воздухе, то волна все равно накроет участок территории, на которую она направлена. А насколько эта волна будет сильной, зависит от того, на какой высоте произойдет взрыв”, — пояснил Кулеба.

По его словам, "Искандер" может нести ядерный заряд — 50 килотонн. Если ракета взорвется на определенном расстоянии над объектом, то в радиусе 5-6 км произойдут сплошные разрушения, то есть ничего не останется, пояснил Кулеба.

Он отметил, что Россия, скорее всего, ударит не по городу и гражданскому населению, а по военному инфраструктурному объекту или позиции в районе зоны боевых действий.

Кулеба объяснил, что удары по Москве или НПЗ не заставят Путина применить ядерку.

"Индикатором роста рисков применения ядерного оружия будет коллапс режима Путина на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации", — отметил он.

При этом, по мнению Кулебы, Путин не отважится использовать ядерное оружие против Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России тайно перевозят ядерные ракеты.



