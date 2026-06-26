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В Росії таємно перевозять ядерні ракети: до чого готується ворог

Експерт Світан розповів, чому у РФ почали таємно перевозити ядерні ракети

26 червня 2026, 16:19
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Кречмаровская Наталия

В мережі інтернет з’явилося відео, як російські війська таємно вночі почали перевозити стратегічні ракетні комплекси РС24 “Ярс”. 

В Росії таємно перевозять ядерні ракети: до чого готується ворог

Ядерка. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан розповів, чому у РФ почали переміщення ракет та чи можливий ядерний удар. За його словами, ці ракети ніхто просто так запускати не буде.

"Це конвенціональна ядерна зброя. Ядерну зиму Росія не переживе, там це чудово розуміють. Третю світову вони також не збираються починати — на 100%, інакше їх швидко “присадять” китайці та американці”, — зазначив експерт. 

За його словами, однією з причин переміщення ракет може бути те, що російська розвідка дізналася про підготовку операції “Павутина-2”.

"Виходячи з певної логіки послідовності дій знищення ядерної тріади російської після першої "Павутини", після удару по стратегічних ракетоносцях наступним етапом мав бути удар або міжконтинентальним балістичним ракетам, або по атомних підводних човнах. Це ядерна тріада, так звана", — пояснив експерт.

Саме тому, за словами Світана, розвідка могла або прорахувати, або просто вирішили підстрахуватися і перебазувати міжконтинентальні балістичні ракети. Світан підкреслив, що росіяни дуже бояться повторення “Павутини”. Саме тому, за його словами, можливо і було ухвалено рішення про переміщення ракетних комплексів. Експерт наголосив, що навряд чи росіяни будуть застосовувати ці ракети.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер РФ Володимир Путін днями згадав про Стамбульські домовленості і заявив про готовність до переговорів на їх основі. При цьому додав ще необхідність врахувати ситуацію на фронті та “настрої” Анкоріджа. На думку політичного експерта Тараса Загороднього, у Кремлі просто паніка.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=elnyzYC2CJA
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