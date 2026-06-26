В Росії таємно перевозять ядерні ракети: до чого готується ворог

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Кречмаровская Наталия
В мережі інтернет з’явилося відео, як російські війська таємно вночі почали перевозити стратегічні ракетні комплекси РС24 “Ярс”.
Ядерка. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан розповів, чому у РФ почали переміщення ракет та чи можливий ядерний удар. За його словами, ці ракети ніхто просто так запускати не буде.
За його словами, однією з причин переміщення ракет може бути те, що російська розвідка дізналася про підготовку операції “Павутина-2”.
Саме тому, за словами Світана, розвідка могла або прорахувати, або просто вирішили підстрахуватися і перебазувати міжконтинентальні балістичні ракети. Світан підкреслив, що росіяни дуже бояться повторення “Павутини”. Саме тому, за його словами, можливо і було ухвалено рішення про переміщення ракетних комплексів. Експерт наголосив, що навряд чи росіяни будуть застосовувати ці ракети.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер РФ Володимир Путін днями згадав про Стамбульські домовленості і заявив про готовність до переговорів на їх основі. При цьому додав ще необхідність врахувати ситуацію на фронті та “настрої” Анкоріджа. На думку політичного експерта Тараса Загороднього, у Кремлі просто паніка.