В России тайно перевозят ядерные ракеты: к чему готовится враг

В сети интернет появилось видео, как российские войска тайно ночью начали перевозить стратегические ракетные комплексы РС24 "Ярс".

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, почему в РФ начали перемещение ракет и возможен ли ядерный удар. По его словам, эти ракеты никто просто так запускать не будет.

"Это конвенциональное ядерное оружие. Ядерную зиму Россия не переживет, там это отлично понимают. Третью мировую они также не собираются начинать – на 100%, иначе их быстро "присадят" китайцы и американцы”, — отметил эксперт.

По его словам, одной из причин перемещения ракет может стать то, что российская разведка узнала о подготовке операции "Паутина-2".

"Исходя из определенной логики последовательности действий уничтожения ядерной триады российской после первой "Паутины", после удара по стратегическим ракетоносцам следующим этапом должен быть удар либо межконтинентальным баллистическим ракетам, либо по атомным подлодкам. Это ядерная триада, так называемая", — пояснил.

Именно поэтому, по словам Света, разведка могла либо просчитать, либо просто решили подстраховаться и перебазировать межконтинентальные баллистические ракеты. Свитан подчеркнул, что россияне очень боятся повторения "Паутины". Именно поэтому, по его словам, возможно, и было принято решение о перемещении ракетных комплексов. Эксперт подчеркнул, что вряд ли россияне будут применять эти ракеты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер РФ Владимир Путин на днях упомянул о Стамбульских договоренностях и заявил о готовности к переговорам на их основе. При этом добавил еще необходимость учесть ситуацию на фронте и настроения Анкориджа. По мнению политического эксперта Тараса Загороднего, в Кремле просто паника.



