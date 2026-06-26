В России тайно перевозят ядерные ракеты: к чему готовится враг

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Кречмаровская Наталия
В сети интернет появилось видео, как российские войска тайно ночью начали перевозить стратегические ракетные комплексы РС24 "Ярс".
Ядерка. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан рассказал, почему в РФ начали перемещение ракет и возможен ли ядерный удар. По его словам, эти ракеты никто просто так запускать не будет.
По его словам, одной из причин перемещения ракет может стать то, что российская разведка узнала о подготовке операции "Паутина-2".
Именно поэтому, по словам Света, разведка могла либо просчитать, либо просто решили подстраховаться и перебазировать межконтинентальные баллистические ракеты. Свитан подчеркнул, что россияне очень боятся повторения "Паутины". Именно поэтому, по его словам, возможно, и было принято решение о перемещении ракетных комплексов. Эксперт подчеркнул, что вряд ли россияне будут применять эти ракеты.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер РФ Владимир Путин на днях упомянул о Стамбульских договоренностях и заявил о готовности к переговорам на их основе. При этом добавил еще необходимость учесть ситуацию на фронте и настроения Анкориджа. По мнению политического эксперта Тараса Загороднего, в Кремле просто паника.