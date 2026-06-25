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“У Кремлі паніка”: чому Путін заговорив про мирні переговори

Експерт Загородній пояснив, чому Путін заговорив про Стамбульські домовленості

25 червня 2026, 20:33
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Кречмаровская Наталия

Лідер РФ Володимир Путін днями згадав про Стамбульські домовленості і заявив про готовність до переговорів на їх основі. При цьому додав ще необхідність врахувати ситуацію на фронті та “настрої” Анкоріджа. 

“У Кремлі паніка”: чому Путін заговорив про мирні переговори

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що нічого в риториці Путіна не змінилося.

“Путін визначив свою публічну позицію щодо війни з Україною. Це було у 2023 році, коли він махав цими папірцями, те, що він називає Стамбульськими угодами. А там означає, що Україна взагалі не має жодної суб'єктності. Створюється пул якихось там гарантів безпеки, які мають право вето, наприклад, на військові навчання на території України, допомогу тощо”, — пояснив експерт.

Тобто, зазначив спікер, виходить, що Росія може напасти знову і накласти вето на допомогу. Серед інших Стамбульських вимог — скорочення української армії до 80 000 військових, дозволене важке озброєння дальність до 40 км, визнання Криму та Донбасу за Росією. І головне — для припинення вогню Україна має відвести війська з чотирьох областей, зауважив експерт, наголосивши, що нічого не змінилося. 

“Я вважаю, що у Кремлі паніка. Вони намагаються зараз зупинити Україну. Це насамперед пов'язано з Кримом, бо Крим зараз перетворюється гостро, фактично, під контролем України”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами ексміністра МЗС Дмитра Кулеби, Путін не піде на мир. Кулеба зазначив, що Путін вірить в те, що дотисне Україну, що коаліція підтримки України розвалиться. І в це, зауважив Кулеба, реально вірить лідер РФ.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=_p32rXh484w
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