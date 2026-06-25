“У Кремлі паніка”: чому Путін заговорив про мирні переговори

Лідер РФ Володимир Путін днями згадав про Стамбульські домовленості і заявив про готовність до переговорів на їх основі. При цьому додав ще необхідність врахувати ситуацію на фронті та “настрої” Анкоріджа.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що нічого в риториці Путіна не змінилося.

“Путін визначив свою публічну позицію щодо війни з Україною. Це було у 2023 році, коли він махав цими папірцями, те, що він називає Стамбульськими угодами. А там означає, що Україна взагалі не має жодної суб'єктності. Створюється пул якихось там гарантів безпеки, які мають право вето, наприклад, на військові навчання на території України, допомогу тощо”, — пояснив експерт.

Тобто, зазначив спікер, виходить, що Росія може напасти знову і накласти вето на допомогу. Серед інших Стамбульських вимог — скорочення української армії до 80 000 військових, дозволене важке озброєння дальність до 40 км, визнання Криму та Донбасу за Росією. І головне — для припинення вогню Україна має відвести війська з чотирьох областей, зауважив експерт, наголосивши, що нічого не змінилося.

“Я вважаю, що у Кремлі паніка. Вони намагаються зараз зупинити Україну. Це насамперед пов'язано з Кримом, бо Крим зараз перетворюється гостро, фактично, під контролем України”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, за словами ексміністра МЗС Дмитра Кулеби, Путін не піде на мир. Кулеба зазначив, що Путін вірить в те, що дотисне Україну, що коаліція підтримки України розвалиться. І в це, зауважив Кулеба, реально вірить лідер РФ.



