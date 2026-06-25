"В Кремле паника": почему Путин заговорил о мирных переговорах

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Кречмаровская Наталия
Лидер РФ Владимир Путин на днях упомянул о Стамбульских договоренностях и заявил о готовности к переговорам на их основе. При этом добавил еще необходимость учесть ситуацию на фронте и "настроения" Анкориджа.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что ничего в риторике Путина не изменилось.
То есть, отметил спикер, выходит, что Россия может напасть снова и наложить вето на помощь. Среди других Стамбульских требований – сокращение украинской армии до 80 000 военных, разрешенное тяжелое вооружение дальность до 40 км, признание Крыма и Донбасса за Россией. И главное – для прекращения огня Украина должна отвести войска из четырех областей, заметил эксперт, подчеркнув, что ничего не изменилось.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по словам экс-министра МИД Дмитрия Кулебы, Путин не пойдет на мир. Кулеба отметил, что Путин верит в то, что дожмет Украину, что коалиция поддержки Украины развалится. И в это, отметил Кулеба, реально верит лидер РФ.