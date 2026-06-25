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"В Кремле паника": почему Путин заговорил о мирных переговорах

Эксперт Загородний объяснил, почему Путин заговорил о Стамбульских договоренностях

25 июня 2026, 20:33
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Кречмаровская Наталия

Лидер РФ Владимир Путин на днях упомянул о Стамбульских договоренностях и заявил о готовности к переговорам на их основе. При этом добавил еще необходимость учесть ситуацию на фронте и "настроения" Анкориджа.

"В Кремле паника": почему Путин заговорил о мирных переговорах

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что ничего в риторике Путина не изменилось.

"Путин определил свою публичную позицию относительно войны с Украиной. Это было в 2023 году, когда он махал этими бумажками, то, что он называет Стамбульскими соглашениями. А там означает, что Украина вообще не имеет никакой субъектности. Создается пул каких-то гарантов безопасности, которые имеют право вето, например, на военные учения на территории Украины, помощь и т.д.”, — пояснил эксперт.

То есть, отметил спикер, выходит, что Россия может напасть снова и наложить вето на помощь. Среди других Стамбульских требований – сокращение украинской армии до 80 000 военных, разрешенное тяжелое вооружение дальность до 40 км, признание Крыма и Донбасса за Россией. И главное – для прекращения огня Украина должна отвести войска из четырех областей, заметил эксперт, подчеркнув, что ничего не изменилось.

"Я считаю, что в Кремле паника. Они пытаются сейчас остановить Украину. Это, прежде всего, связано с Крымом, потому что Крым сейчас превращается остро, фактически, под контролем Украины", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по словам экс-министра МИД Дмитрия Кулебы, Путин не пойдет на мир. Кулеба отметил, что Путин верит в то, что дожмет Украину, что коалиция поддержки Украины развалится. И в это, отметил Кулеба, реально верит лидер РФ.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_p32rXh484w
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