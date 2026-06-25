Путін не піде на мир з Україною: названо головну причину

Лідер РФ Володимир Путін нещодавно заявив про готовність до відновлення переговорів щодо завершення війни в Україні. Однак відразу ж висунув декілька вимог.

Мирна угода. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, в якій ситуації знаходиться Росія і чому Путін не піде на мир. За його словами, влада РФ усвідомлює, що програш у війні з Україною означатиме кінець російської держави в нинішньому форматі. Кулеба наголосив, що саме тому у них виникає відчайдушне бажання вжити останніх засобів для порятунку імперії.

“В оточенні Путіна є люди, які радикалізуються і вважають, що Росія повинна спробувати все, аби перемогти. І це все залишився тільки ядерний удар”, — зазначив він.

За його словами, російські політики повторюють як мантру досягнення цілої "СВО". Розуміють, якщо Росія не досягає цілей "СВО", влада не може відповісти росіянам на запитання, навіщо це все було. І тоді, зазначив Кулеба, починається розвал системи.

При цьому, за його словами, Путін переконаний, що український фронт ось-ось посиплеться і він ось-ось дотисне Україну. Головне, на переконання Путіна, триматись, попри складнощі. Кулеба пояснив, що Путін реально вірить, що треба протриматись там до виборів у Франції, де переможе скаженій кандидат і розвалиться коаліція на підтримку України. Ексміністр зауважив, що Путін з 2014 року чекає, що “хтось переможе на виборах і допоможе йому захопити Україну". У цій вірі він послідовний.

“Тому ще раз скажу, нуль перспектив на сьогодні для переговорів. Путін вірить, що він нас додавить, що він нас переживе. Ну і плюс він в пасці перебуває, бо він теж якби імперець”, — підсумував Кулеба.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про поразку, яка загрожує Путіну “смертю”.