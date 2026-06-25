Путин не пойдет на мир с Украиной: названа главная причина

Лидер РФ Владимир Путин недавно заявил о готовности к возобновлению переговоров по завершению войны в Украине. Однако тут же выдвинул несколько требований.

Мирное соглашение. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, в какой ситуации находится Россия, и почему Путин не пойдет на мир. По его словам, власти РФ осознают, что проигрыш в войне с Украиной будет означать конец российского государства в нынешнем формате. Кулеба подчеркнул, что именно поэтому у них возникает отчаянное желание принять последние средства для спасения империи.

"В окружении Путина есть люди, которые радикализируются и считают, что Россия должна попробовать все, чтобы победить. И это остался только ядерный удар", — отметил он.

По его словам, российские политики повторяют как мантру достижения целой "СВО". Понимают, что если Россия не достигает целей "СВО", власти не могут ответить россиянам на вопрос, зачем это все было. И тогда, отметил Кулеба, начинается развал системы.

При этом, по его словам, Путин убежден, что украинский фронт вот-вот посыплется и вот-вот дожмет Украину. Главное, по убеждению Путина, держаться, несмотря на сложности. Кулеба объяснил, что Путин реально верит, что нужно продержаться там до выборов во Франции, где победит бешеный кандидат и развалится коалиция в поддержку Украины. Экс-министр отметил, что Путин с 2014 года ожидает, что "кто-то победит на выборах и поможет ему захватить Украину". В этой вере он последователен.

"Поэтому еще раз скажу, ноль перспектив на сегодняшний день для переговоров. Путин верит, что он нас добавит, что он нас переживет. Ну и плюс он в пасхе находится, потому что он тоже как бы имперец", — подытожил Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал о поражении, которое угрожает Путину "смертью".