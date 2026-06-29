Какие объекты может атаковать РФ ядерным оружием: раскрыты планы Путина

Гипотетическое применение Россией тактического ядерного оружия остается главным инструментом устрашения мира. Эксперты и бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сходятся во мнении, что целью Кремля в случае реального удара станет не уничтожение большого города. Главная цель такого шага заключается не в массовом убийстве гражданских, а в демонстрации решительности и принуждении к капитуляции. На фоне этого заявления портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, по какому объекту РФ может ударить ядеркой.

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что вероятность применения Россией ядерного оружия остается низкой. Кремль продолжает использовать ядерные угрозы, прежде всего, как инструмент политического давления. Если же гипотетически решение будет принято в условиях критической угрозы режиму, более реалистичным выглядит демонстративный удар по военной цели или малозаселенной местности, а не по мегаполису. Такой сценарий не означает его высокой вероятности. Он только выглядит менее рискованным для Москвы с точки зрения дальнейшей эскалации.

Чат-бот Gemini предполагает, что вероятность реального использования ядерного арсенала остается крайне низкой. Россия понимает, что даже демонстрационный взрыв над морем полностью разрушит ее отношения с нейтральными странами Азии и вызовет мгновенный конвенционный ответ НАТО. Кремль продолжит использовать тактику ядерного шантажа как политический таран, но не решится переступить предел физического применения.

Чат-бот Deepseek отмечает, что заявление Кулебы имеет отчетливую пропагандистскую окраску, направленную на демонстрацию слабости позиций Кремля. Однако, несмотря на это, его анализ сдерживающих факторов выглядит логичным. Китай и США имеют достаточно рычагов, чтобы предотвратить такое развитие событий, поскольку последствия будут катастрофическими для всего мира. Хотя угроза "коллапса" является гипотетической, она создает опасную риторику. Россия в свою очередь демонстрирует, что ядерный шантаж остается ее ключевым козырем.

Чат-бот Grok прогнозирует, что вероятность реального ядерного удара остается низкой даже в критический момент. Путин действует рационально в пределах сохранения власти, а не в режиме самоубийства. Если сценарий и реализуется, то это будет демонстративный или ограниченный тактический удар по военному объекту на фронте или в прифронтовой зоне – например, по большому логистическому хабу, составу боеприпасов или сосредоточению украинских сил. Цель – запугать, а не уничтожить население. Такой шаг не переломит ход войны в пользу РФ, а лишь ускорит консолидацию Запада и предоставит Украине дополнительные аргументы для усиления поддержки. История показывает, что ядерный шантаж чаще является инструментом давления, чем реальным планом действий.

Все четыре чат-бота, несмотря на различия в аргументации, пришли к выводу: вероятность применения Россией ядерного оружия остается низкой. Они также сходятся во мнении, что ядерный шантаж является прежде всего инструментом политического и психологического давления. Если Кремль теоретически решится на такой шаг, наиболее вероятным сценарием называют демонстративный или ограниченный удар по военной цели или малозаселенной территории, а не атаку на большой город. В то же время, все эти оценки являются аналитическими предположениями, а не прогнозом неизбежного развития событий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в РФ тайно перевозят ядерные ракеты.