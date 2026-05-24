Яка максимальна сума штрафу від ТЦК: що буде, якщо довго не платити

В Україні штрафи за порушення правил військового обліку під час воєнного стану можуть зрости у кілька разів, якщо їх вчасно не сплатити. Юристи пояснюють, що остаточна сума залежить не лише від самого порушення, а й від того, як швидко людина реагує на постанову про штраф від ТЦК.

За словами військової юристки Діани Тернової, базовий штраф від ТЦК за порушення військового обліку становить від 17 000 до 25 500 гривень. Водночас територіальні центри комплектування мають право самостійно визначати розмір стягнення у цих межах.

"Якщо особа має порушення обліку (неявка за повісткою, непроходження ВЛК), її можуть притягнути до відповідальності. З приводу розміру штрафу, то він становить від 17 000 до 25 500 гривень. В загальному ТЦК та СП мають певну дискрецію – тобто можуть обирати, ближче до мінімуму чи максимуму накладати штраф у конкретній ситуації", – пояснює Тернова.

Також на суму впливають кілька факторів, зокрема чи порушення сталося вперше, чи було умисним, а також чи намагалася людина приховати своє місцеперебування.

Однак закон передбачає "пільговий період" у 20 днів для сплати штрафів від ТЦК. Таким чином штраф з 17 000 гривень може автоматично зменшується удвічі, до 8 500 гривень. Проте, якщо довго не платити штраф, то його сума подвоїться.

"Якщо протягом 20 днів не буде сплачено штраф, то сума штрафу буде 17 000 гривень. Якщо сплатити протягом 20 днів після винесення постанови, то до стягнення буде лише 8500 гривень. Якщо і протягом наступних днів не буде оплати 17 000, то штраф буде становити 34 000 гривень", – пояснює Ярослав Хлівний.

Щодо того, яким може бути найбільший штраф від ТЦК, то юрист називає суму в 56 100 гривень. За його словами, сюди додається подвоєння штрафу через тривалу несплату, а також 10% виконавчого збору.

"Максимальний штраф за одне порушення може становити 51 000 гривень, а додаючи 10% виконавчого збору — це вже 56 100 гривень", — стверджує Хлівний.

Юристи також попереджають, що після відкриття виконавчого провадження державні виконавці можуть арештовувати банківські рахунки та списувати кошти примусово.

