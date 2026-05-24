Яка максимальна сума штрафу від ТЦК: що буде, якщо довго не платити

Slava Kot
В Україні штрафи за порушення правил військового обліку під час воєнного стану можуть зрости у кілька разів, якщо їх вчасно не сплатити. Юристи пояснюють, що остаточна сума залежить не лише від самого порушення, а й від того, як швидко людина реагує на постанову про штраф від ТЦК.
Які суми штрафів від ТЦК.
За словами військової юристки Діани Тернової, базовий штраф від ТЦК за порушення військового обліку становить від 17 000 до 25 500 гривень. Водночас територіальні центри комплектування мають право самостійно визначати розмір стягнення у цих межах.
Також на суму впливають кілька факторів, зокрема чи порушення сталося вперше, чи було умисним, а також чи намагалася людина приховати своє місцеперебування.
Однак закон передбачає "пільговий період" у 20 днів для сплати штрафів від ТЦК. Таким чином штраф з 17 000 гривень може автоматично зменшується удвічі, до 8 500 гривень. Проте, якщо довго не платити штраф, то його сума подвоїться.
Щодо того, яким може бути найбільший штраф від ТЦК, то юрист називає суму в 56 100 гривень. За його словами, сюди додається подвоєння штрафу через тривалу несплату, а також 10% виконавчого збору.
Юристи також попереджають, що після відкриття виконавчого провадження державні виконавці можуть арештовувати банківські рахунки та списувати кошти примусово.
