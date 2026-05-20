ТЦК підуть служити на фронт: в Полтавській області зробили заяву

Недилько Ксения
На Полтавщині змінюють підходи до формування підрозділів, які безпосередньо комунікують із військовозобов'язаними громадянами. У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) розпочали процес, згідно з яким у групи оповіщення входитимуть виключно бійці з досвідом перебування на передовій.
У відомстві наголосили, що такий крок допоможе залучити до роботи людей, які чітко розуміють пріоритети оборони держави та потреби фронту.
Командування зазначає, що ветерани мають особливу мотивацію під час виконання цих завдань, оскільки усвідомлюють важливість ротації для своїх товаришів по зброї, які зараз тримають оборону під ворожими обстрілами.
Водночас ті армійці, які ще не мають підтвердженого бойового досвіду або лише проходять бюрократичні процедури, будуть задіяні на інших напрямках роботи центру або відправлені безпосередньо у зону бойових дій.
