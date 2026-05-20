ТЦК підуть служити на фронт: в Полтавській області зробили заяву

На Полтавщині змінюють підходи до формування підрозділів, які безпосередньо комунікують із військовозобов'язаними громадянами. У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) розпочали процес, згідно з яким у групи оповіщення входитимуть виключно бійці з досвідом перебування на передовій.

У відомстві наголосили, що такий крок допоможе залучити до роботи людей, які чітко розуміють пріоритети оборони держави та потреби фронту.

"Відбираються військовослужбовці, які на власному досвіді знають, що таке війна, хто такі російські окупанти і що вони роблять на окупованих територіях, яка ситуація з укомплектованістю війська і мають однозначне розуміння, чому кожен чоловік, який придатний до військової служби за станом здоров’я і не має підстав для отримання відстрочки, повинен долучитися до захисту своєї країни", — пояснили кадрову логіку в пресслужбі установи.

Командування зазначає, що ветерани мають особливу мотивацію під час виконання цих завдань, оскільки усвідомлюють важливість ротації для своїх товаришів по зброї, які зараз тримають оборону під ворожими обстрілами.

"Ці військові працюють з розумінням того, що вони доукомплектовують свої колишні підрозділи, фактично дають змогу хоч трішки перепочити своїм колишнім побратимам", — підкреслили в Полтавському ОТЦК.

Водночас ті армійці, які ще не мають підтвердженого бойового досвіду або лише проходять бюрократичні процедури, будуть задіяні на інших напрямках роботи центру або відправлені безпосередньо у зону бойових дій.

"Військовослужбовці, які знаходяться на стадії оформлення відповідних документів для отримання статусу учасника бойових дій, виконуватимуть інші завдання у складі територіальних центрів комплектування. А ті, які не брали участі в бойових діях, плануються до ротації для набуття досвіду щодо виконання завдань у бойових підрозділах", — підсумували у відомстві.

