«Готуємо відповіді на наступ»: Президент заявив про збільшення сил на Чернігівсько-Київському напрямку

Україна детально проаналізувала плани російських окупантів щодо можливого розгортання наступальних дій на північних кордонах держави та вже готує комплексну відсіч. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Ілюстративне фото

Глава держави підкреслив, що військове керівництво ретельно вивчило масиви даних, зібрані українськими спецслужбами.

"Детально проаналізували наявні дані в наших розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені", — запевнив Зеленський.

Окрему увагу під час засідання приділили ризикам, що пов'язані з позицією офіційного Мінська, який Москва намагається залучити до своїх військових авантюр. Через це дипломатичний та розвідувальний корпуси України отримали нові вектори роботи.

"Переглядаємо і можливості нашої зовнішньої активності. Доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб", — зазначив Президент.

Водночас українська сторона відстежує внутрішні процеси в самій РФ. Зокрема, йдеться про наміри Кремля залучити до війська ще 100 тисяч осіб. За оцінками Києва, провести такий добір непублічно Москва зараз не здатна.

"Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній, отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови", — пояснив Головнокомандувач, додавши, що паралельно Україна розширить географію далекобійних санкцій для примусу агресора до миру.

Наприкінці свого звернення Володимир Зеленський висловив абсолютну впевненість у здатності держави захистити свої кордони від будь-яких неочікуваних кроків ворога.

"Україна обовʼязково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював. Дякую всім, хто допомагає!" — резюмував Президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому Кремль під час так званих "ударів відплати" щоразу цілить по Києву, Дніпру, Харкову, Запоріжжю та Одесі, але порівняно рідше атакує західні регіони України.