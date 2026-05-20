logo

BTC/USD

77311

ETH/USD

2125.9

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Готовим ответы на наступление»: Президент заявил об увеличении сил на Черниговско-Киевском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

«Готовим ответы на наступление»: Президент заявил об увеличении сил на Черниговско-Киевском направлении

Россия готовит пять сценариев наступления с севера: Зеленский провел Ставку и анонсировал усиление обороны

20 мая 2026, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украина подробно проанализировала планы российских оккупантов по возможному развертыванию наступательных действий на северных границах государства и уже готовит комплексный отпор. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

«Готовим ответы на наступление»: Президент заявил об увеличении сил на Черниговско-Киевском направлении

Иллюстративное фото

Глава государства подчеркнул, что военное руководство тщательно изучило массивы данных, собранные украинскими спецслужбами.

"Детально проанализировали имеющиеся данные в наших исследованиях о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно отважятся расширить свою агрессию. Наши силы в направлении будут увеличены", — заверил Зеленский.

Отдельное внимание во время заседания уделили рискам, связанным с позицией официального Минска, который Москва пытается привлечь к своим военным авантюрам. Поэтому дипломатический и разведывательный корпуса Украины получили новые векторы работы.

"Пересматриваем и возможности нашей внешней активности. Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Беларуси, которые могут быть использованы Россией для такого расширения войны. Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб", — отметил Президент.

В то же время, украинская сторона отслеживает внутренние процессы в самой РФ. В частности, речь идет о намерениях Кремля привлечь в армию еще 100 тысяч человек. По оценкам Киева, провести такой отбор непублично Москва сейчас не способна.

"Считаем, что по состоянию на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, следовательно, стоит ожидать российские политические решения другого формата, в частности такие, как недавно относительно Приднестровского региона Молдовы", — пояснил Главнокомандующий, добавив, что параллельно Украина расширит географию дальнобойных санкций для принуждения.

В конце своего обращения Владимир Зеленский выразил абсолютную уверенность в способности государства оградить свои границы от любых неожиданных шагов врага.

"Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача – усилить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал. Спасибо всем, кто помогает!" – резюмировал Президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , почему Кремль во время так называемых "ударов возмездия" каждый раз целится по Киеву, Днепру, Харькову, Запорожье и Одессе, но сравнительно реже атакует западные регионы Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости