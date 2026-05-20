«Готовим ответы на наступление»: Президент заявил об увеличении сил на Черниговско-Киевском направлении

Украина подробно проанализировала планы российских оккупантов по возможному развертыванию наступательных действий на северных границах государства и уже готовит комплексный отпор. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Глава государства подчеркнул, что военное руководство тщательно изучило массивы данных, собранные украинскими спецслужбами.

"Детально проанализировали имеющиеся данные в наших исследованиях о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы, если россияне действительно отважятся расширить свою агрессию. Наши силы в направлении будут увеличены", — заверил Зеленский.

Отдельное внимание во время заседания уделили рискам, связанным с позицией официального Минска, который Москва пытается привлечь к своим военным авантюрам. Поэтому дипломатический и разведывательный корпуса Украины получили новые векторы работы.

"Пересматриваем и возможности нашей внешней активности. Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Беларуси, которые могут быть использованы Россией для такого расширения войны. Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб", — отметил Президент.

В то же время, украинская сторона отслеживает внутренние процессы в самой РФ. В частности, речь идет о намерениях Кремля привлечь в армию еще 100 тысяч человек. По оценкам Киева, провести такой отбор непублично Москва сейчас не способна.

"Считаем, что по состоянию на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, следовательно, стоит ожидать российские политические решения другого формата, в частности такие, как недавно относительно Приднестровского региона Молдовы", — пояснил Главнокомандующий, добавив, что параллельно Украина расширит географию дальнобойных санкций для принуждения.

В конце своего обращения Владимир Зеленский выразил абсолютную уверенность в способности государства оградить свои границы от любых неожиданных шагов врага.

"Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача – усилить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал. Спасибо всем, кто помогает!" – резюмировал Президент.

