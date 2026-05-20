ТЦК пойдут служить на фронт: в Полтавской области сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Полтавской области меняют подходы к формированию подразделений, которые непосредственно коммуникируют с военнообязанными гражданами. В Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) начали процесс, согласно которому в группы оповещения будут входить исключительно бойцы с опытом пребывания на передовой.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
В ведомстве подчеркнули, что такой шаг поможет вовлечь в работу людей, четко понимающих приоритеты обороны государства и потребности фронта.
Командование отмечает, что ветераны имеют особую мотивацию при выполнении этих задач, поскольку осознают важность ротации для своих товарищей по оружию, которые сейчас держат оборону под вражескими обстрелами.
В то же время те армейцы, которые еще не имеют подтвержденного боевого опыта или только проходят бюрократические процедуры, будут задействованы по другим направлениям работы центра или отправлены непосредственно в зону боевых действий.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина детально проанализировала планы российских оккупантов по возможному развертыванию наступательных действий на северных границах государства и уже готовит комплексный отпор. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.