ТЦК пойдут служить на фронт: в Полтавской области сделали заявление

В Полтавской области меняют подходы к формированию подразделений, которые непосредственно коммуникируют с военнообязанными гражданами. В Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) начали процесс, согласно которому в группы оповещения будут входить исключительно бойцы с опытом пребывания на передовой.

В ведомстве подчеркнули, что такой шаг поможет вовлечь в работу людей, четко понимающих приоритеты обороны государства и потребности фронта.

"Отбираются военнослужащие, которые на собственном опыте знают, что такое война, кто такие российские оккупанты и что они делают на оккупированных территориях, какова ситуация с укомплектованностью войска и имеют однозначное понимание, почему каждый человек, который пригоден к военной службе по состоянию здоровья и не имеет оснований для получения отсрочки, должен принять участие в защите своей страны", — объяснили кадровую логику в пресс-службе учреждения.

Командование отмечает, что ветераны имеют особую мотивацию при выполнении этих задач, поскольку осознают важность ротации для своих товарищей по оружию, которые сейчас держат оборону под вражескими обстрелами.

"Эти военные работают с пониманием того, что они доукомплектовывают свои бывшие подразделения, фактически позволяют хоть немного отдохнуть своим бывшим побратимам", — подчеркнули в Полтавском ОТЦК.

В то же время те армейцы, которые еще не имеют подтвержденного боевого опыта или только проходят бюрократические процедуры, будут задействованы по другим направлениям работы центра или отправлены непосредственно в зону боевых действий.

"Военнослужащие, находящиеся на стадии оформления соответствующих документов для получения статуса участника боевых действий, будут выполнять другие задачи в составе территориальных центров комплектования. А те, которые не участвовали в боевых действиях, планируются в ротацию для получения опыта выполнения задач в боевых подразделениях", — подытожили в ведомстве.

